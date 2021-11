Fiorentina - Sampdoria 3-1: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

La Fiorentina rialza la testa dopo il passo falso nel derby con l'Empoli e si prende i tre punti nel match del turno infrasettimanale contro la Sampdoria: 3-1 il risultato della sfida del Franchi, valevole per la quindicesima giornata di Serie A.

Pur passando in svantaggio dopo un quarto d'ora di gioco, colpita da Gabbiadini, la squadra di Italiano ha avuto la forza di ribaltare il risultato. La rimonta è stata avviata da José Maria Callejón, finalmente decisivo e autore dell'1-1. La rete del sorpasso, arrivata subito dopo la mezz'ora porta invece la firma del solito Vlahovic, a segno per la dodicesima volta in questo campionato. Pratica definitivamente archiviata poco prima di rientrare negli spogliatoi con Sottil, bravo a sfruttare l'assist di Bonaventura.La rete dell'esterno viola è stata la pietra tombale del match, con una Samp totalmente incapace di reagire. Torna in bilico la posizione di D'Aversa.

Articolo su Firenze Today

Il tabellino

MARCATORI: 15′ Gabbiadini, 23′ Callejon, 32′ Vlahovic, 45′ Sottil.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Igor, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan (77′ Maleh); Callejon (88′ Di Stefano), Vlahovic (88′ Kokorin), Sottil (68′ Saponara). Allenatore: Italiano.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski (70′ Dragusin), Ferrari (83′ Chabot), Colley, Murru (53′ Augello); Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Verre (53′ Ciervo); Gabbiadini, Caputo (53′ Quagliarella). A disposizione: Falcone, Ravaglia, Chabot, Askildsen, Dragusin, Yoshida, Yepes Laut, Trimboli. Allenatore: D’Aversa.

ARBITRO: Dionisi de L’Aquila. Assistenti: Lombardo di Cinisello Balsamo e Schirru di Nichelino. Quarto ufficiale: Volpi di Arezzo. VAR: Doveri di Roma 1. AVAR: Colarossi di Roma 2.

AMMONITI: Gabbiadini, Colley, Ferrari.

Fiorentina - Sampdoria 3-1: dove vedere gol e highlights

Le immagini salienti di Fiorentina - Sampdoria 3-1 giocata martedì 30 novembre sono disponibili su Sky Sport