Fiorentina-Sampdoria, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Ancora in corsa, al pari dell’Inter, sia nelle coppe europee che nella Coppa Italia, la Fiorentina cercherà al “Franchi” di tornare a festeggiare una vittoria interna che manca da oltre un mese (1-0 al Lecce in campionato), sebbene nelle ultime otto giornate di campionato solo la Lazio – con diciannove punti – sia riuscita a fare meglio dei viola, che ne hanno invece messi in cassaforte 17. Ed anche se la maggior parte degli sforzi dei toscani sarà rivolta alle altre due competizioni, che mettono sul piatto una qualificazione alle coppe continentali 2023/2024 proibitiva con un piazzamento in serie A (la sesta piazza è distante dodici lunghezze), c’è comunque da concludere nella miglior maniera un torneo che ha visto i toscani faticare all’inizio per poi scalare costantemente la classifica, che ora li vede al decimo posto. Critica, invece, la situazione dei blucerchiati ultimi della classe, con un record stagionale estremamente negativo nelle partite contro le squadre della metà alta della graduatoria (quattro pari e dodici sconfitte) e l’ultima affermazione esterna che risale al primo confronto del 2023 (2-1 a Reggio Emilia sul Sassuolo). Nessun pareggio nelle ultime sette sfide di Serie A tra Sampdoria e Fiorentina, con quattro successi per i viola, tre per i blucerchiati: sarà la sfida numero 128 della storia tra le due formazioni, nel bilancio complessivo viola avanti per 45 vittorie a 37, quadro completato da 45 pareggi.

Fiorentina-Sampdoria, le scelte di Italiano

L’allenatore dei viola è intenzionato a cambiare qualcosa rispetto alla formazione che ha pareggiato in Coppa Italia contro la Cremonese. Nella difesa a protezione di Terracciano ritroverà una maglia da titolare Martinez Quarta, al centro al fianco di Igor (che è però in diffida e potrebbe lasciare il posto a Milenkovic), mentre come esterni bassi agiranno Dodô e Biraghi (con Terzic pronto a dare il cambio). In mediana si segnala il rientro di Amrabat in veste di play, supportato da uno tra Mandragora e Castrovilli (col primo favorito) e da Barak il quale farà di nuovo le veci di un Bonaventura ancora alle prese con qualche noia muscolare. Possibili rotazioni in attacco: duello Cabral-Jovic per una maglia da titolare al centro del pacchetto avanzato, potrebbero rifiatare Nico Gonzalez ed Ikoné i quali verrebbero sostituiti da Sottil e Saponara, con Brekalo come alternativa.

Fiorentina-Sampdoria, le scelte di Stankovic

Per la trasferta in Toscana, il tecnico serbo dovrà rinunciare a Nuytinck che non ha superato gli acciacchi accusati in settimana: per la sua sostituzione il principale candidato è Murillo (favorito su Oikonomou) che si affiancherà a Günter ed Amione nella retroguardia davanti a Ravaglia. Nella zona nevralgica del campo si posizioneranno Rincon e Winks, mentre saranno Zanoli ed Augello a presidiare le fasce. Con il rientro di Sabiri della squalifica si allarga ulteriormente il ventaglio di possibilità in attacco, per dare supporto sulla trequarti a Gabbiadini confermato vertice offensivo: sembrano però leggermente in vantaggio Lammers e Djuriric, sebbene ci siano anche Jesé e Cuisance come possibili alternative. Per un maglia tra le linee sgomita anche Leris, il quale però potrebbe anche trovare collocazione sul binario destro, con l’arretramento di Zanoli in difesa.

Fiorentina-Sampdoria, le probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Dodô, Martinez Quarta, Igor, Biraghi, Barak, Amrabat, Mandragora, Gonzalez, Cabral, Saponara. All. Italiano

Sampdoria (3-4-2-1): Ravaglia, Murillo, Günter, Amione, Zanoli, Rincon, Winks, Augello, Lammers, Djuricic, Gabbiadini. All. Stankovic

Fiorentina-Sampdoria, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Sampdoria, in programma domenica 30 aprile alle 18 allo Stadio “Franchi”, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.