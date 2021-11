Fiorentina-Sampdoria, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Forte delle dieci reti realizzate negli ultimi tre incontri casalinghi, la Fiorentina punta ad allungare ulteriormente la striscia di vittorie consecutive al Comunale. Sulla sua strada una Sampdoria che grazie alle affermazioni ottenute contro Salernitana e Verona ha abbandonato la zona retrocessione, e punta al tris di successi filati che in serie A manca da oltre un anno. Due i sorvegliati speciali della partita: in primis Dusan Vlahovic, che è a quota 99 presenze con la maglia della Fiorentina in tutte le competizioni ed ha segnato quattro gol nelle ultime tre gare di campionato disputate contro la Sampdoria. Ma gli obiettivi sono puntati anche su Antonio Candreva, centrocampista che ha segnato più gol in questa stagione di Serie A (sei centri) collezionando anche tre assist, statistiche che lo collocano ai primi posti della graduatoria riservati agli interpreti più “decisivi” nel ruolo.

Fiorentina-Sampdoria, le scelte di Italiano

Gli impegni ravvicinati potrebbero portare il tecnico dei gigliati a fare ricorso ad un robusto turn-over: tra i pali si va verso la riconferma di Terracciano a scapito di Dragowski, in difesa Milenkovic e Biraghi sicuri, mentre in mezzo Martinez Quarta è insidiato da Igor e sulla destra Odriozola potrebbe rifiatare e lasciare spazio a Venuti. Nei terzetti di centrocampo ed attacco in cinque per tre maglie da titolari: in mediana Pulgar out e Torreira chiamato agli straordinari, ai lati in pole Castrovilli e Bonaventura in vantaggio rispettivamente su Duncan e Amrabat. Nel pacchetto offensivo inamovibile Vlahovic al centro, potrebbe invece rivedersi Nico Gonzalez dal 1’ insieme a Sottil come esterno, ed iniziale panchina per Saponara e Callejon.

Fiorentina-Sampdoria, le scelte di D’Aversa

Il tecnico dei blucerchiati dovrebbe avere regolarmente tra i convocati Gabbiadini e Ferrari, con il primo ad insidiare il tandem d’attacco composto da Quagliarella e Caputo. Probabile panchina invece per il secondo, con la coppia centrale difensiva che al “Franchi” dovrebbe essere formata dal rientrante Yoshida e Colley (favorito nel ballottaggio su Chabot). Sugli esterni bassi Bereszynski sicuro sulla destra, mentre sl versante opposto Murru si candida a giocare dal 1’ scavalcando Augello. Non dovrebbe presentare sorprese il centrocampo, che presenterà Adrien Silva (a rilevare Ekdal appiedato dal giudice sportivo), Candreva, Thorsby e Verre.

Fiorentina-Sampdoria, le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Castrovilli, Sottil, Vlahovic, Nico Gonzalez. All. Italiano

Sampdoria (4-4-2): Audero, Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello, Candreva, Thorsby, Silva, Verre, Quagliarella, Caputo. All. D’Aversa

Fiorentina-Sampdoria, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Sampdoria sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.