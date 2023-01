Fiorentina-Sassuolo, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Niente “buona la prima” per la Fiorentina versione 2023, che nel primo impegno del nuovo anno – il quale ha aperto una serie di tre partite casalinghe consecutive – non è andata oltre l’1-1 contro il Monza, finendo per accumulare ulteriore ritardo dalla “Zona Europa” in classifica. Il secondo tentativo per accorciare tale divario, prima dell’impegno interno per gli ottavi di Coppa Italia contro la Sampdoria, si presenta nel match contro il Sassuolo, che segue i viola a quattro lunghezze di distanza. La formazione nero-verde si è affacciata alla sosta imposta dai Mondiali del Qatar con un andatura piuttosto rallentata: appena quattro punti racimolati nelle ultime sette uscite prima del letargo iridato, con cinque battute d’arresto, quattro delle quali nelle trasferte di Bergamo, Napoli, Empoli e Bologna, e non registra una serie più lunga di ko consecutivi fuori casa in una singola edizione del massimo campionato dall’aprile 2015 (cinque, sotto la guida di Eusebio Di Francesco). A costituire motivo di ottimismo per gli emiliani, la serie positiva al “Franchi”: il Sassuolo non ha infatti perso nessuna delle ultime quattro trasferte di Serie A in casa della Fiorentina (nelle quali ha collezionato due successi e due pareggi), e l’ultima avversaria contro cui i neroverdi hanno registrato una striscia più lunga di gare senza sconfitte fuori casa è stata il Verona (cinque tra il 2015 e il 2021, con quattro vittorie ed un pari).

Fiorentina-Sassuolo, le scelte di Italiano

Diverse le novità in formazione ipotizzabili rispetto all’undici visto all’opera contro il Monza. Tra i pali resterà Terracciano, schermato da una linea difensiva che dovrebbe prevedere il rientro di Milenkovic (probabile che sia Igor a lasciargli il posto) accanto a Martinez Quarta al centro della retroguardia, con Biraghi confermato a sinistra e Venuti a duellare con Dodô nella posizione di esterno basso a destra. Nella diga mediana scocca l’ora di Amrabat, tenuto fuori contro i brianzoli, al fianco di Bonaventura il quale dovrebbe essere preferito a Duncan, scelta che comporterebbe la riconferma di Barak sulla trequarti. In avanti, Cabral – tre reti nelle ultime sei gare di Serie A – in vantaggio su Jovic come vertice offensivo, con Ikoné e Kouame (favorito nel ballottaggio con Saponara) a completare sugli esterni il fronte offensivo.

Fiorentina-Sassuolo, le scelte di Dionisi

Maxime Lopez no, Berardi forse. Il tecnico degli emiliani dovrà sicuramente fare a meno del centrocampista marsigliese, e varerà pertanto una linea mediana che prevederà Frattesi, Matheus Henrique e Traorè, con gli ultimi due in vantaggio rispettivamente su Obiang e Thorstvedt. Cauto ottimismo invece sull’attaccante calabrese, il quale obbliga Defrel a restare in preallarme ma dovrebbe comunque scendere in campo dal 1’ nel tridente che si completerà con Pinamonti e Laurentiè. In difesa, Consigli tra i pali, protetto da una linea a quattro formata da Erlic e Ferrari centrali e la coppia di terzini formata da Toljan (Müldür è ai box per un problema al malleolo) e Rogerio, che dovrà difendere la maglia da titolare dall’assalto di Kyriakopoulos.

Fiorentina-Sassuolo, le probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Dodô, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi, Amrabat, Bonaventura, Ikoné, Barak, Kouamé, Cabral. All. Italiano

Sassuolo (4-3-3): Consigli, Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio, Frattesi, Matheus Henrique, Traoré, Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Dionisi

Fiorentina-Sassuolo, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.