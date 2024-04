Fiorentina-Sassuolo, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni

Sfumata la qualificazione alla finalissima di Coppa Italia dopo la sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta (con cui deve ancora recuperare la gara valevole per la ventinovesima giornata), la Fiorentina cerca contro il Sassuolo un successo interno che in Serie A manca addirittura da fine febbraio. Le difficoltà emerse in campionato, dove dall’inizio del 2024 i viola hanno vinto appena tre volte, hanno oltremodo complicato l’aggancio ad un piazzamento “europeo”, che pure potrebbe materializzarsi migliorando l’attuale nono posto. Ma l’attenzione del club toscano è soprattutto rivolta alla Conference League, che lo vedrà protagonista nelle semifinali contro il Club Brugge, ed un’eventuale vittoria permetterebbe di inserire il proprio nome nel tabellone della prossima Europa League.

Di fronte un Sassuolo che lontano dal Mapei non fa bottino pieno addirittura da metà novembre: dopo l’affermazione 4-3 ad Empoli sono arrivate otto sconfitte e due pareggi, entrambi per 2-2 prima ad Udine e poi nell’ultima trasferta sul campo della retrocessa Salernitana. Il crollo degli emiliani ha portato ad una brusca discesa fino alla penultima piazza, che significherebbe retrocessione. I recenti scontri diretti hanno visto la Fiorentina fare bottino pieno solo due delle ultime otto sfide di Serie A (due pari e quattro vittorie del Sassuolo, tra cui quella dell’andata, a completare il quadro), anche se questi due successi sono arrivati nei tre confronti più recenti.

Fiorentina-Sassuolo, le scelte di Italiano

Di difficile decifrazione l’undici che verrà scelto dal tecnico viola, che dovrà tenere conto dell’imminente impegno di Conference League contro il Brugge. Probabile pertanto che una parte cospicua dei titolari verrà preservata, a partire da chi come Gonzalez, Belotti, Beltran e Bonaventura sembra aver smaltito gli acciacchi dei giorni scorsi. Al centro dell’attacco spazio a Kouame (Nzola sembra ormai tagliato fuori dalle rotazioni) oppure a Barak il quale però potrebbe agire sulla trequarti dove contende il posto a Castrovilli, insieme a Sottil ed Ikoné come esterni offensivi. Sulla diga mediana Maxime Lopez e Duncan (e la conseguente rinuncia ad Arthur e Mandragora in ottica coppa), in difesa Faraoni e Parisi sembrano i candidati più attendibili per i due slot da terzini, in mezzo Quarta e Ranieri con il turno di riposo assegnato a Milenkovic. Tra i pali, chance per Christensen a rilevare Terracciano?

Fiorentina-Sassuolo, le scelte di Ballardini

Piove sul bagnato in casa emiliana, con il tecnico dei neroverdi che in avanti dovrà rinunciare a Defrel oltre che a Laurentié squalificato ed al lungodegente Berardi. A guidare il pacchetto avanzato Pinamonti, supportato da Ceide sulla sinistra (ma non è da escludere l’opzione Doig che avanzerebbe il suo raggio d’azione), Volpato sul fronte opposto e Bajrami al centro. Punto di domanda su Thorstvedt, che non è al meglio ma potrebbe stringere i denti e trovare spazio o tra le linee, o nel cuore della mediana dove sono in concorrenza l’acciaccato Obiang, Boloca e Racic oltre ad un Matheus Henrique che appare più indietro nella volata per una maglia da titolare. In porta Consigli, protetto da una difesa composta da Toljan a destra ed uno tra Viti e Doig a sinistra, mentre in mezzo viaggiano verso la conferma Erlic e Ferrari.

Fiorentina-Sassuolo, le probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Faraoni, Ranieri, Martinez Quarta, Parisi, Maxime Lopez, Duncan, Ikoné, Barak, Sottil, Kouame. All. Italiano

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Erlic, Ferrari, Doig, Racic, Obiang, Bajrami, Thorstvedt, Volpato, Pinamonti. All. Ballardini

Fiorentina-Sassuolo, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Sassuolo, in programma domenica 28 aprile alle ore 20.45 allo stadio “A. Franchi” di Firenze, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.