Fiorentina, aprile mese-verità: aggancio all'Europa e Coppa Italia

Aprile, mese della verità. Ventiquattro giorni, sei sfide che faranno luce sulle ambizioni della Fiorentina, attualmente uscita dal club delle “europee”, ma con la possibilità tutt’altro che sfumata di agganciare una delle prime sei posizioni, sebbene la distanza dal sesto posto si sia ampliata con i punti da recuperare che sono diventati quattro. Oltre al poker di sfide stabilite dal calendario, per la formazione di Italiano l’agenda prevede anche il return match della semifinale di Coppa Italia, allo Stadium di Torino con la Juventus, ed il recupero della partita casalinga contro l’Udinese, programmata per il 27.

Sono la posizione in graduatoria delle prossime avversarie, e gli scontri diretti dislocati a maggio, a rendere gli appuntamenti delle prossime settimanale cruciali per i destini...europei della Fiorentina. Con l’esclusione del Napoli, che riceverà la squadra di Italiano tra due domeniche, i gigliati affronteranno chi rincorre la permanenza nella massima serie (Venezia e Salernitana) e chi naviga in acque tranquille ma vuole definitivamente archiviare la pratica relativa alla salvezza (Empoli ed Udinese). Sfide che mettono dodici punti in palio essenziali per presentarsi al cospetto di Milan, Juventus e soprattutto Roma (coi capitolini l’8 maggio c’è aria di scontro diretto) nella miglior posizione di classifica possibile.

C’è, più che altro, la questione relativa alle possibile defezioni che i viola saranno chiamati ad affrontare, nel derby toscano che inaugurerà questo ciclo primaverile. Piatek è alle prese con un taglio alla caviglia che si è procurato nell’amichevole con la Scozia (e suturato con sette punti), che ha obbligato l’attaccante polacco a fare da spettatore nella sfida disputata – e vinta – dalla sua nazionale con la Svezia, in occasione dello spareggio play-off di qualificazione al Mondiale. E ci potrebbe essere anche il forfait di Bonaventura, che lamenta un fastidio al ginocchio il quale tiene in preallarme Maleh e Dunvan per un posto dal 1’. A questo va sommato anche il risicato tempo per preparare al meglio il confronto con l’Empoli, considerando che la stragrande maggioranza dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali sarà a disposizione a partire dalle sedute di domani.

La carta da giocare, sul fronte offensivo, corrisponde invece al nome di Arthur Cabral. 172 finora i minuti collezionati in campo tra campionato e Coppa Italia, con un gol ed un assist all’attivo. L’eventuale stop di Piatek riproporrebbe quindi la punta brasiliana al centro del pacchetto avanzato viola: una chance per il rilancio, un’occasione per rimarcare che, in questo rush finale, Italiano potrà contare anche sul suo apporto. E magari, sui suoi gol.