Pochi gol, poche vittorie: la Fiorentina si scopre fragile

Il suono dell’allarme è, al momento, quello di un campanello più che di una vera e propria sirena. Però, in casa Fiorentina, la scarsa efficienza offensiva e la relativa carenza di vittorie in questo primo mese di campionato stanno rendendo l’avvio di stagione dei viola molto più complesso delle previsioni. Al positivo esordio in campionato, nel 3-2 alla Cremonese arrivato peraltro in zona Cesarini, e pochi giorni dopo in Conference League col 2-1 al Twente nell’andata dello spareggio preliminare, hanno fatto seguito cinque pareggi e due sconfitte. Magro bottino, considerando l’intenzione di ben figurare nell’anno del ritorno nei palcoscenici europei e la volontà di migliorare il piazzamento del torneo 2021/2022.

Esagerato e prematuro, è il caso di puntualizzarlo subito, parlare di crisi. La Fiorentina è la squadra italiana che è scesa in campo più volte negli ultimi trenta giorni, perché accanto all’onore di concorrere in una competizione continentale c’è anche da sobbarcarsi l’onere di “sovraccaricare” l’agenda degli impegni. C’è il problema relativo agli infortuni (l’ultimo rischia di mettere fuori gioco Dodô, peraltro utilizzato con parsimonia, per alcune settimane), variabile che ha spedito ad esempio ai box una colonna della difesa come Milenkovic e sta limitando Nico Gonzalez, e quello di rodare opportunamente gli automatismi nella quotidianità delle sedute di allenamento. Difficile da fare, se si gioca ogni tre giorni e la logica delle rotazioni – necessaria per far rifiatare alcune pedine - fa sistematicamente cambiare volto alla formazione di partenza.

I problemi, però, non mancano. Nel pacchetto arretrato si è vista una inaspettata involuzione di Igor, che ha inoltre già collezionato due “rossi”, a centrocampo la regolarità e le geometrie di Amrabat rappresentano qualcosa di positivo ma di diverso rispetto alla quantità ed alla qualità che Torreira – di cui il marocchino è l’erede designato – era in grado di garantire sotto forma di verticalità e contenimento. E davanti, né Jovic né Cabral stanno dando quel contributo alla causa in termini di reti che nella prima parte della scorsa stagione Vlahovic era riuscito a garantire, finalizzando la manovra ed in parte anche “mascherando” qualche pecca nel gioco con la sua inesorabilità in zona gol.

Diverse spine, quindi, nel gambo di una rosa la cui bellezza, però, si è intravista. Nella personalità con cui i viola hanno estromesso nel doppio confronto il Twente dalla Conference, nella qualità messa sul piatto nei primi 45 minuti contro la Cremonese e nella caparbietà mostrata al “Franchi” con la Juventus. Però, non basta. E la settimana appena cominciata assume già le sembianze di snodo in questo primo scorcio di stagione. L’1-1 con il Riga nell’esordio di Conference obbliga la Fiorentina a fare risultato nella seconda giornata di Coppa, in programma giovedì, sul campo di Istambul, contro quel Basaksehir che si è presentato nella Pool strapazzando in Scozia gli Hearts con un poker. Ed a seguire a Firenze si presenterà il Verona, gara da non fallire: lo dice la graduatoria, col sesto posto che dista già sei lunghezze. Lo impone il calendario: dopo la pausa, quattro gare in meno di due settimane con Atalanta, Lazio e doppia sfida agli Hearts. La sosta porterà consiglio e magari agevolerà il recupero di qualche infortunato, ma sarà necessario arrivarci con le classifiche di A e della Pool di Conference League in condizioni migliori.