Fiorentina-Sestri Levante, dove vedere la penultima amichevole della squadra viola

L’attesa dei tifosi è stata ripagata. In fondo, in ogni spettacolo pirotecnico che si rispetti sono i “botti” finali a costituire la degna conclusione. E nonostante siano state le innumerevoli vicissitudini di mercato, e non una pianificata scelta, a rendere scoppiettante una prima decina di agosto caratterizzata da diverse ufficializzazioni, la Fiorentina ha quasi ultimato il restyling della rosa esplodendo in rapida successione diversi colpi, conferendo all’organico a disposizione del tecnico Italiano un’immagine accattivante. Nonché le dimensioni auspicate, a livello numerico, visto che fare nuovamente molta strada nelle varie competizioni significherebbe far crescere il numero di impegni rendendolo addirittura superiore a quello dello scorso anno.

Ma sul mercato viola non è ancora tempo di far calare il sipario: resta in stand-by la telenovela Amrabat per cui si fa strada l’ipotesi Juventus, Martinez Quarta potrebbe fare a breve le valigie ed anche per Nico Gonzalez si registrano gli interessamenti del Brentford e della Saudi League. Operazioni in uscita che comporterebbero l’arrivo di una pedina per ogni reparto: in quello difensivo si sta allontanando Sutalo (su cui l’Ajax è favorito), in quello avanzato c’è sempre il sogno Berardi e nel pacchetto di mischia per Dominguez sta rinvenendo forte il Milan, ma attenzione alla pista che porta a Fausto Vera – già monitorato dalla dirigenza toscana – che a quanto risulta non è stata mai definitivamente abbandonata. Il tutto aspettando Lucas Beltran, promesso sposo viola, uscito dalla Libertadores col suo River Plate battuto dall’Internacional di Porto Alegre.

La curiosità, ora, è tutta riposta nella doppietta di amichevoli che farà calare il sipario sul precampionato della Fiorentina. Si disputeranno al “Franchi”, si comincerà con il Sestri Levante, match per cui la società ha previsto l’ingresso gratuito, previa prenotazione del tagliando presso i canali ufficiali del club, e ventiquattro ore dopo con l’Ofi Creta, militante nella massima serie ellenica. Due sfide che permetteranno anche di vedere all’opera le ultime new-entry: attesi i debutti di Yerry Mina, di Nzola ma anche di un Christensen che in questa stagione ha già esordito in gare ufficiali difendendo la porta dell’Hertha Berlino in due gare della Zweite Bundesliga (la serie B tedesca), prima del suo arrivo in Toscana. Non è prevista alcuna diretta Tv per l’incontro, che si disputerà al Comunale venerdì 11 agosto alle ore 20. Da verificare l'eventualità di una trasmissione in streaming, per cui una decisione dovrebbe essere presa nelle prossime ore.