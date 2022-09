Fiorentina, chi rientra dopo la sosta: il punto sugli infortunati

Prosegue il lavoro in casa Fiorentina in vista della ripresa degli incontri ufficiali, una volta chiusa la parentesi dei match delle nazionali. Una ripartenza che vedrà mister Italiano fare i conti con la corposa lista di infortunati ed acciaccati, alcuni dei quali sono in fase di quotidiana valutazione nell’ottica di una possibile convocazione per la ripartenza in campionato, fissata il 2 ottobre sul campo dell’Atalanta. Le buone notizie arrivano soprattutto da Nikola Milenkovic: il serbo non è ancora rientrato in gruppo, ma sta superando la lesione di basso grado all’adduttore breve della coscia destra che lo ha costretto allo stop. Il difensore viola proverà in maniera progressiva ad aumentare i carichi di lavoro per poter essere nuovamente a disposizione. Il pacchetto arretrato dovrà invece fare ancora a meno di Dodô, fermato da una lesione al gemello mediale della gamba destra, e la Fiorentina proverà a reinserirlo nei ranghi – con ogni cautela per scongiurare un riacutizzarsi del problema - in vista del tour de force della seconda metà di ottobre. Più ottimismo per Pierluigi Gollini, assente nel successo 2-0 pre-sosta contro il Verona, che ha lavorato a parte per una contusione al ginocchio.

Ci sono poi i nazionali che hanno risposto alla chiamata dei rispettivi commissari tecnici. Come Sofyan Amrabat, uscito nel secondo tempo di Fiorentina-Hellas ed alle prese con un fastidio agli adduttori, ma lo staff medico della nazionale marocchina ha escluso problematiche di rilevante entità, mettendolo comunque a riposo. In stand-by anche Luka Jovic, restato precauzionalmente in panchina nell’ultima di campionato dopo una botta rimediata nel match di Conference League ad Istambul, arruolato dalla nazionale serba ma la cui disponibilità per la doppia sfida prevista dal calendario di Nations League (contro Svezia e Norvegia) è in forte dubbio. In costante miglioramento Nico Gonzalez, il cui apporto finora è stato fortemente limitato dalla tallonite che lo affligge: i medici della selezione argentina stanno monitorando quotidianamente l’evolversi della situazione, ma la sensazione è che il suo rientro in campo sia vicino.