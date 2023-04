Fiorentina-Spezia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Con un’agenda riempita dagli appuntamenti in campo nazionale e continentale, e un filotto di nove vittorie consecutive, la Fiorentina riceve lo Spezia nel terzo dei nove impegni previsti ad aprile. Mese partito bene con le due vittorie in Lombardia contro Inter e Cremonese (in Coppa Italia), e che potrebbe anche regalare nuovi record ai viola: in Serie A i toscani arrivano infatti da cinque successi e non ne registrano sei di fila nel massimo campionato dall'aprile 2018. Inoltre, la Fiorentina potrebbe ottenere quattro vittorie di fila senza subire alcun gol per la prima volta nella sua storia nella competizione. Al cospetto della formazione di Italiano si presenta uno Spezia che a dieci turni dalla conclusione conserva sei lunghezze di margine sulla zona retrocessione: questo nonostante i liguri stiano vivendo la loro peggior stagione in A, considerando che nelle ultime due partecipazioni, dopo ventotto incontri, avevano ottenuto 29 punti nel 2020/2021 e 26 nel torneo successivo, contro i 25 attuali. Poco felici anche i precedenti a Firenze: cinque i confronti e un solo pari e quattro sconfitte, senza mai riuscire a segnare una rete nelle gare disputate in A, che si sono concluse con un doppio 3-0 per viola.

Fiorentina-Spezia, le scelte di Italiano

Ad eccezione di Amrabat (fermato dal giudice sportivo) e del lungodegente Sirigu, Italiano avrà la rosa pressoché al completo. Milenkovic e Saponara hanno infatti recuperato dagli attacchi febbrili, ma solo il primo sembra avere concrete chance di lottare per una casacca dal 1’, dando riposo ad uno tra Igor e Martinez Quarta. Anche Dodô e Biraghi avrebbero necessità di rifiatare, ma è da capire se Italiano sarà disposto a sacrificarli per ridare spazio ad un Venuti che non ha minutaggio da un mese (spiccioli in campo nel finale del match di campionato contro la Cremonese) e da Terzic il quale ha recuperato dal fastidio all’adduttore, ma non è certo al meglio della condizione. Diga mediana con Castrovilli che affiancherà Mandragora, mentre sulla trequarti previste altre rotazioni con Bonaventura in mezzo, Nico Gonzalez ed uno tra Sottil e Kouame ai lati, col probabile sacrificio di Ikoné. Dubbi anche in avanti, con la probabile staffetta Cabral-Jovic visto che l’attaccante serbo risulta pienamente recuperato.

Fiorentina-Spezia, le scelte di Semplici

Intenso traffico in infermeria dove si registrano le presenze di Zovko (Sublussazione rotula sinistra), Beck (Frattura quinto metatarso del piede destro), Caldara (distorsione caviglia) Agudelo (noie tendinee) e Moutinho (infrazione ossea al malleolo del piede sinistro), oltre agli influenzati Kovalenko e Sala. In difesa, davanti a Dragowski, sicuri del posto Amian a destra ed Ampadu in mezzo: per una maglia da titolare sgomitano Bastoni (fruibile sulla corsia sinistra) e il centrale Wisniewski, con Nikolaou che andrebbe quindi a ricoprire l’ultimo slot nella posizione restata libera. Meno dubbi a centrocampo, dove Zurkowski è favorito su Esposito per affiancare Bourabia ed Ekdal. Al centro del tridente nuovamente Nzola al rientro dalla squalifica, insieme a Gyasi e Maldini che potrebbe superare Verde e Shomurodov nella volata per partire nell'undici iniziale.

Fiorentina-Spezia, le probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Dodô, Milenkovic, Igor, Terzic, Mandragora, Castrovilli, N. Gonzalez, Bonaventura, Sottil, Jovic. All. Italiano

Spezia (4-3-3): Dragowski, Amian, Nikolaou, Ampadu, Bastoni, Bourabia, Ekdal, Gyasi, Zurkowski, Maldini, Nzola. All. Semplici.

Fiorentina-Spezia, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Spezia, in programma sabato 8 aprile alle 14.30 allo Stadio “Franchi”, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.