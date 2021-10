Fiorentina-Spezia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Partita dal sapore speciale al “Franchi”, dove il tecnico della Fiorentina incrocia la sua ex squadra, ovvero quello Spezia che ha condotto in serie A al termine della stagione 2019/2020 e successivamente pilotato alla salvezza nel massimo campionato con un turno di anticipo. Nessun pareggio per i viola fino a questo punto della stagione, con un eccellente ruolino di marcia con le “piccole” e sconfitte in serie con la “big” (Inter, Napoli e le romane). Lo Spezia, al pari di Genoa e Cagliari, non è ancora riuscita a chiudere un match con la porta inviolata nel torneo 2021/2022, ed in trasferta – se si esclude l’affermazione sul campo del Venezia alla quarta giornata – ha sempre faticato oltremodo, raccogliendo appena tre punti nelle altre dodici passate trasferte.

Fiorentina-Spezia, le scelte di Italiano

Il rientro di Saponara in gruppo, dopo i fastidi al ginocchio che lo hanno obbligato al forfait contro la Lazio, dà al tecnico gigliato una soluzione in più per il tridente offensivo, che verrà quindi completato da Vlahovic e da Sottil (favorito su Callejon) con Gonzalez out - contagiato dal Covid – e da valutare nei prossimi giorni. A centrocampo Bonaventura dovrebbe essere sicuro nell’undici di partenza, mentre Castrovilli si candida ad una maglia da titolare (col sacrificio di Duncan), e Amrabat potrebbe far rifiatare Torreira, ultimamente sempre utilizzato per l’indisponibilità di Pulgar. Terracciano ancora tra i pali, in difesa Milenkovic appare inamovibile come Biraghi a sinistra, più incertezza per le altre due maglie: in mezzo volata Nastasic-Quarta, a destra Odriozola ritroverebbe posto dopo le ultime due gare giocate da Venuti.

Fiorentina-Spezia, le scelte di Thiago Motta

L’undici ligure non dovrebbe riservare sorprese nel pacchetto arretrato - con la conferme salvo imprevisti di Ferrer, Hristov, Nikolaou e Bastoni davanti a Provedel - e nel tandem in mediana composto da Kovalenko e Maggiore. Più incertezza da metà campo in su: come vertice offensivo Nzola favorito su Salceido, spendibile però anche sulla tre quarti dove la concorrenza è tanta, con Verde e Gyasi esterni (con il pressing di Strelec e Conley) e Antiste che potrebbe tornare dal 1’ al centro.

Fiorentina-Spezia, le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Teracciano, Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Castrovilli, Sottil, Vlahovic, Saponara. All. Italiano

Spezia (4-2-3-1): Provedel, Ferrer, Hristov, Nikolaou, Bastoni, Kovalenko, Maggiore, Verde, Antiste, Gyasi, Nzola. All. Thiago Motta

Fiorentina-Spezia, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Spezia sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.