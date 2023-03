Fiorentina, scatta il toto-stadio: dove giocheranno i viola i prossimi due anni

Due stagioni lontano da casa. Questo, in soldoni, il contenuto della dichiarazione del sindaco di Firenze, Dario Nardella, che nell’ambito di una conferenza stampa ha confermato che la Fiorentina dovrà traslocare per permettere lo svolgimento dei lavori che interesseranno lo stadio “Franchi”, attuale domicilio dei viola. I toscani avranno modo di iniziare e completare il campionato 2023/2024 al Comunale, sebbene l’apertura dei cantieri sia prevista per questa estate: successivamente, la Fiorentina sarà obbligata a trovare una sistemazione in attesa che l’opera di restyling dell’impianto fiorentina sia completata.

Molte al momento le ipotesi al vaglio del club, che deve anche tenere conto del fattore Europa. Nella presa in esame delle varie possibilità, un elemento che garantisce priorità è costituito dall’omologazione per le gare di una competizione continentale alla quale la squadra potrebbe partecipare, cosa che permetterebbe così alla Fiorentina di trovare un unico impianto nel quale domiciliare le circa 100 gare che andrebbe a disputare nel periodo di tempo interessato. Secondo il governatore della Regione Toscana, Eugenio Giani, il primo tassello da mettere è rappresentato dall’accordo che deve essere trovato tra il comune di Firenze e il club gigliato, in modo da sgomberare il campo da ogni equivoco nel futuro della gestione dell’impianto. Una volta sistemato l’accordo, si valuteranno le soluzioni temporanee per ovviare all’indisponibilità del “Franchi”.

Però, nonostante ci sia ancora oltre un anno di tempo, in casa viola si deve cominciare a riflettere su quelle che potrebbero essere le soluzioni. Che non sembrano portare, a causa di problematiche legate a viabilità ed ordine pubblico, a soluzioni “toscane” come la vicina Empoli, oppure Livorno e Siena. Ed anche la rimessa economica, in considerazione del calo di incassi correlato a tale trasferimento che farà abbassare gli introiti al botteghino, consiglia di rivolgere le proprie attenzioni su uno stadio di capienza media, cosa che farebbe andare indietro nella lista di preferenze il “Picco” di La Spezia (peraltro in via di riqualificazione). Si guarda allora all’Emilia Romagna, con la soluzione “Mapei Stadium” subordinata all’epilogo del torneo della Reggiana (che andrebbe lì a giocare in caso di promozione in B), ma anche Parma e soprattutto Modena: oltre 20mila spettatori, tifoserie amiche ed omologato per l’Europa. In casa viola ci si penserà su.