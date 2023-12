Fiorentina-Torino, formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

L’ultimo match del 2023 costituisce un crocevia essenziale per la Fiorentina, che ha adocchiato con interesse una zona Champions a portata di tiro e distante appena una lunghezza. Sull’onda lunga dei sette risultati utili consecutivi inanellati, la squadra di Italiano – imbattuta da fine novembre tra campionato e coppe – attende la visita del Torino, reduce da otto punti nelle ultime quattro uscite in Serie A. La tradizione al “Franchi” è decisamente favorevole ai toscani, che però in occasione dell’ultimo incrocio ha visto interrompersi la striscia di imbattibilità nel massimo campionato durata oltre 35 anni, dopo diciotto vittorie e quattordici pareggi (sconfitta di misura il 21 gennaio, vendicata dieci giorni dopo col 2-1 casalingo nei quarti di finale di Coppa Italia). Portare a casa l’intera posta in palio significherebbe per la Fiorentina anche realizzare il record di punti al giro di boa – che verrà effettuato nella sfida del 6 gennaio contro il Sassuolo – nell’era Commisso. Ed anche accorciare il sottilissimo divario negli scontri diretti, visto che i granata conducono 50 a 48 nel bilancio delle affermazioni ottenute in Serie A.

Fiorentina-Torino, le scelte di Italiano

L’allenatore della formazione viola recupera Martinez Quarta, che si candida ad un posto al centro della difesa per affiancare Milenkovic superando la concorrenza di Ranieri, mentre sugli esterni viaggiano verso la conferma Kayode e Biraghi. A formare la diga mediana saranno Arthur e Duncan, mentre sulla trequarti restano in fase di monitoraggio le condizioni di Bonaventura, alle prese con un problema al tallone e che pertanto potrebbe nuovamente lasciare il posto a Barak. In avanti, fiducia a Beltran in vantaggio su Nzola anche grazie ai due gol recenti messi a segno contro Monza e Verona che hanno fruttato sei punti. Come esterni offensivi la scelta dovrebbe ricadere su Sottil ed Ikoné, insidiato però da un Kouame che reclama spazio.

Fiorentina-Torino, le scelte di Juric

I granata ripartiranno dalla certezza costituita dalla coppia d’attacco, formata da Sanabria e Zapata. I maggior dubbi riguardano invece il comparto centrale, primo tra tutti quello legato alle condizioni di Linetty: se riuscirà a superare completamente il problema al polpaccio, verrà impiegato dal 1’ nel cuore della mediana con Ilic e Vlasic a fargli compagnia, altrimenti spazio nell’undici iniziale a Ricci. Bellanova, al rientro dopo la squalifica, dovrebbe presidiare il binario destro rilevando Soppy, mentre sul versante opposto duello serrato tra Vojvoda e Lazaro. Tra i pali si sistemerà Milinkovic-Savic, schermato da una difesa che prevederà sicuramente Buongiorno e Rodriguez, mentre come braccetto destro prende quota la conferma di Tameze, in vantaggio su Djidji tornato a disposizione dopo aver smaltito i fastidi all’ìnguine.

Fiorentina-Torino, le probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Duncan, Arthur, Ikoné, Bonaventura, Sottil, Beltran. All. Italiano

Torino (3-5-2): Milinkovic Savic, Tameze, Buongiorno, Rodriguez, Bellanova, Ilic, Linetty, Vlasic, Vojvoda, Sanabria, Zapata. All. Juric

Fiorentina-Torino, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Torino, in programma venerdì 29 dicembre alle ore 18.30 allo stadio “Franchi” di Firenze, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.