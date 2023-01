Fiorentina-Torino, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Primo dei due appuntamenti previsti dal calendario per Fiorentina e Torino. Si giocherà sempre al “Franchi”, prima per i tre punti nella sfida valevole per la diciannovesima giornata, e successivamente per l’accesso alle semifinali di Coppa Italia, con il posto nella griglia dei quarti della competizione che le due squadre hanno rispettivamente ottenuto battendo Sampdoria e Milan. Per i granata, lo stadio del capoluogo toscano è davvero tabù: è infatti dal 31 ottobre 1976 (in quell’occasione a decidere fu il gol di Graziani per l’1-0 finale) che i piemontesi non riescono a trovare i tre punti in un match di Serie A giocato a Firenze. Da allora al Comunale in 32 partite si sono registrate 18 vittorie toscane e 14 pareggi. Più recente l’ultima affermazione in trasferta, risalente alla Coppa Italia 2008/09: anche in quel caso successo su misura con gol decisivo di Bianchi. Quello che andrà in scena sarà il confronto numero 161 tra le due squadre, che daranno vita ad una sfida dall’esito incerto come anche testimoniato dal bilancio complessivo: 54 vittorie viola e 52 granata, con 54 pareggi.

Fiorentina-Torino, le scelte di Italiano

Il dubbio principale del tecnico viola è costituito dal fronte offensivo: se verrà riconfermata la fiducia a Jovic in attacco, la linea dei trequartisti dovrebbe prevedere Ikoné, Bonaventura (favorito su Barak) e Kouame, altrimenti probabile l’inserimento dal 1’ di Nico Gonzalez – comunque non al top della condizione – e l’utilizzo di un “falso nueve”, con il recuperato Saponara che già da alcuni giorni è rientrato in gruppo e si candida come alternativa. A centrocampo si va verso la conferma di Duncan e Amrabat: in lizza per una maglia c’è anche Barak, mentre rimane il punto di domanda su un Mandragora che sta smaltendo un fastidio al flessore. In porta Terracciano, in difesa Venuti prenderà il posto dello squalificato Dodô a destra, a sinistra Biraghi mentre al centro si posizioneranno Milenkovic ed Igor, complice lo stop di Martinez Quarta per un problema al ginocchio e nella lista infortunati al pari di Sottil e Cabral.

Fiorentina-Torino, le scelte di Juric

L’infortunio alla coscia destra manda Lukic nell’elenco degli indisponibili, che contempla anche Aina, Pellegri, Lazaro e Ilkhan. Nel cuore della mediana dovrebbero pertanto trovare posto Ricci e Linetty, con Singo e Vojvoda esterni a tutta fascia. L’altro dubbio è legato alle condizioni di Schuurs: l’olandese non ha ancora smaltito un trauma contusivo rimediato nella sfida contro lo Spezia. In caso di forfait, davanti a Milinkovic-Savic tra i pali, Buongiorno si sposterà nel ruolo di fulcro difensivo con l’inserimento di Rodriguez sul centro sinistra ed il vincente del ballottaggio tra il favorito Djidji e Zima come braccetto di destra. Sicuro sulla trequarti l’utilizzo di Vlasic e Miranchuk, come vertice offensivo Radojic insidia invece la titolarità di Sanabria.

Fiorentina-Torino, le probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Duncan, Amrabat, Ikoné, Bonaventura, N. Gonzalez, Kouame. All. Italiano

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Djidji, Schuurs, Buongiorno, Singo, Linetty, Ricci, Vojvoda, Vlasic, Miranchuk, Sanabria. All. Juric

Fiorentina-Torino, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Torino, in programma sabato 21 gennaio alle 20.45 allo Stadio “Franchi”, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.