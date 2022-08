Fiorentina-Twente, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Ad oltre duemila giorni dall’ultima apparizione in una competizione europea, per la Fiorentina arriva il momento di tornare a calcare un palcoscenico continentale. Era il 23 febbraio 2017 quando i viola vennero eliminati nei sedicesimi di finale di Europa League dai tedeschi del Borussia Mönchengladbach. Oggi, la squadra di Italiano chiede strada agli olandesi del Twente, avversario designato negli spareggi di Conference League che mettono in palio un posto nel tabellone principale. Gli avversari dei toscani hanno chiuso la scorsa stagione al quarto posto in Eredivisie, e sono al momento imbattuti considerando gli incontri disputati tra amichevoli (spiccano il 3-1 allo Schalke 04 ed il 4-1 al Bologna), campionato (1-0 esterno al NEC e 3-0 al Fortuna Sittard) e primo turno di Conference (sette reti ai serbi del ?ukari?ki nel doppio confronto). Per la Fiorentina c’è la necessità di sfruttare al meglio il turno casalingo, in vista del return-match che si disputerà giovedì prossimo al De Grolsch Veste di Enschede. E contestualmente dosare al meglio le energie in vista di un finale di agosto intenso, che la vedrà scendere in campo altre tre volte in Serie A contro Empoli, Napoli ed Udinese.

Fiorentina-Twente , le scelte di Italiano

In ottica turn-over, l’allenatore viola punterà su alcune pedine preservate all’esordio in campionato proprio nell'ottica dell’impegno europeo. In avanti, dovrebbe tornare Nico Gonzalez dal 1’, più dubbi sul versante opposto del tridente offensivo con Sottil ancora favorito insediato da Ikonè, mentre al centro salgono le quotazioni di Cabral (cecchino di Conference l’anno passato: 13 reti in 12 gare col Basilea) per cui si profila una staffetta con Jovic. Anche in difesa c’è aria di cambio in corsa tra Dodô, che partirebbe titolare, e Venuti (Benassi non è stato inserito in lista Uefa), con Biraghi sulla corsia mancina e la coppia centrale formata da Milenkovic e Quarta, vista l’indisponibilità di Igor, sebbene anche Nastasic in mezzo e Terzic a sinistra conservino qualche chance. Nella linea mediana si va verso la conferma di Bonaventura e Amrabat, più Mandragora a rilevare Maleh e Duncan pronto ad entrare in corsa. Alternanza anche tra i pali: a difendere la porta viola, stavolta, potrebbe toccare a Terracciano.

Fiorentina-Twente , le scelte di Jans

Assenti per infortunio Staring, van Leeuwen, Misidjan e Brama, l’allenatore degli olandesi farà ancora affidamento ad un 4-3-3 dinamico, con Vlap a staccarsi dalla mediana per salire tra le linee e lasciare Sadilek e Zerrouki a fare da frangiflutti a centrocampo. Piuttosto definito appare il pacchetto arretrato, che prevederà Unnerstall in porta schermato da una difesa composta da Brenet a Smal come terzini e dalla coppia centrale formata da Propper e Pleguezelo. Il tridente offensivo sarà guidato in mezzo dall’esperto Van Wolfswinkel, supportato ai lati da Rots e Misidjan. Come alternative o armi sfruttabili in corso d’opera ci sono Tzol?s, duttile ventenne con già tredici presenze nella nazionale greca e spendibile su entrambi i versanti offensivi, ma anche Steijn, in grado di ricoprire sia il ruolo di centrocampista centrale che quello di trequartista puro.

Fiorentina-Twente, le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Dodô, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Mandragora, Sottil, Cabral, N. Gonzalez. All. Italiano

Twente (4-2-1-3): Unnerstall, Brenet, Propper, Pleguezuelo, Smal, Sadilek, Zerrouki, Vlap, Rots, Van Wolfswinkel, Misidjan. All. Jans

Fiorentina-Twente, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Twente sarà trasmessa in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre), ed inoltre da Sky. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre) e su Sky Sport Football (numero 203 e 241 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.