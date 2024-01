Fiorentina-Udinese: formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming

Rilanciata dalla qualificazione alle semifinali di Coppa Italia, arrivata piegando il Bologna ai calci di rigore, la Fiorentina torna al “Franchi” in campionato dopo il k.o. dello scorso turno sul campo del Sassuolo, con l’intento di difendere la quarta posizione prima di raggiungere l’Arabia Saudita (location della finale a quattro della SuperCoppa europea, semifinale giovedì prossimo contro il Napoli campione d’Italia in carica). I toscani si presentano all’appuntamento contro l’Udinese forti di una striscia aperta di risultati utili casalinghi, cominciata dopo il k.o. interno contro la Juventus: in Serie A sono quattro le affermazioni filate in casa – con tre clean sheet – più la vittoria col Genk in Conference ed i due pareggi nella coppa nazionale, con l’appendice vincente dei tiri dal dischetto. Ai friulani il compito di sfatare un tabù: al “Franchi” i bianconeri hanno perso in quattordici degli ultimi quindici incroci. Sono 31 in totale le battute d’arresto esterne rimediate in Serie A dall’Udinese contro la Fiorentina: in gare giocate in trasferta nel massimo campionato, i bianconeri hanno subito più passi falsi solo contro la Juventus (38).

Fiorentina-Udinese, le scelte di Italiano

La prima incertezza è rappresentata dal modulo con cui i viola si schiereranno in campo. Prende forma la conferma della difesa a tre con Milenkovic, Martinez Quarta e Ranieri (con Mina come alternativa), e l’utilizzo di Kayode ed uno tra Biraghi e Parisi sui binari laterali. A centrocampo, pesa la vicinanza dell’impegno di Supercoppa nelle scelte, con Mandragora e Maxime Lopez i quali potrebbero pertanto concedere riposo ad Arthur e Duncan, così come Barak sulla trequarti in luogo di Bonaventura. In avanti, agirà Beltran supportato da Ikoné. In caso di difesa a quattro, sacrificato un centrale difensivo per fare spazio ad un esterno offensivo: Sottil e Nico Gonzalez non sono ancora pronti, così il prescelto dovrebbe essere Brekalo. Tra i pali, conferma per Terracciano.

Fiorentina-Udinese, le scelte di Cioffi

L’allenatore dei friulani dovrebbe ripartire dall’undici canonico, con Okoye ancora preferito a Silvestri a sorvegliare la porta bianconera. Nella retroguardia dovrebbe ancora essere riproposto il trio formato da Perez, Joao Ferreira e Kristensem con Kabasele in panchina, mentre sui binari laterali correranno ancora Ebosele a destra e Kamara (in vantaggio su Zemura a sinistra). Nel cuore della mediana verso una nuova esclusione Samardzic, con l’impiego di Lovric, Walace e Payero: a guidare l’attacco Lucca con Pereyra in appoggio, sebbene resti in ballo la candidatura di Success e Thauvin in attesa del rientro di Deulofeu.

Fiorentina-Udinese, le probabili formazioni

Fiorentina (3-4-1-2): Terracciano, Kayode, Milenkovic, Ranieri, Martinez Quarta, Biraghi, Maxime Lopez, Mandragora, Barak, Ikoné, Beltran. All. Italiano

Udinese (3-5-2): Okoye, Perez, Kristensen, Ferreira, Ebosele, Payero, Walace, Lovric, Kamara, Pereyra, Lucca. All. Cioffi

Fiorentina-Udinese, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Udinese, in programma domenica 14 gennaio allo stadio “A. Franchi” di Firenze a partire dalle 18, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.