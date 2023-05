Fiorentina-Udinese, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

E’ una Fiorentina alla ricerca della brillantezza perduta quella che si appresta a vivere dieci giorni ad alta intensità, con in agenda gli appuntamenti - decisivi - di coppa. Nelle ultime dieci gare i viola hanno collezionato due sole vittorie (a Poznan contro il Lech ed in casa contro la retrocessa Sampdoria), oltre a quattro k.o. e quattro pareggi: poco, in relazione al filotto di risultati utili che aveva permesso ai toscani di recuperare terreno in graduatoria ed agganciare la semifinali in Coppa Italia ed in Conference League. Ed a questo si va ad aggiungere il saldo positivo, ma non entusiasmante nel rapporto gol fatti (19) e gol subiti (15). Prima di concentrarsi sul return-match contro il Basilea (nel quale servirà una vittoria dopo l’1-2 del “Franchi”), la squadra di Italiano attenderà un Udinese che ha come unico scopo quello di chiudere in bellezza il campionato, essendo in una posizione di graduatoria neutra (46 punti, gli stessi dei toscani) che non lascia spazio a rincorse per raggiungere particolari obiettivi. Gli ultimi incroci hanno premiato i friulani, che si sono imposti tre volte su quattro, compreso il 4-0 di aprile 2022 a Firenze che ha interrotto la serie di tredici affermazioni dei gigliati in campionato negli scontri diretti casalinghi coi bianconeri. Per l’Udinese, c’è anche da interrompere il trend negativo in trasferta, visto che negli ultimi tre confronti esterni sono arrivati tre k.o. senza segnare reti.

Fiorentina-Udinese, le scelte di Italiano

In previsione di un “All-in” in Conference League, dove ci sarà da ribaltare il risultato negativo della gara di andata, si presume che il tecnico viola faccia abbondante ricorso al turn-over, lasciando i suoi uomini maggiormente impiegati a riposo. La difesa davanti a Terracciano potrebbe addirittura cambiare completamente: fuori Dodô e Biraghi per Venuti e Terzic, coppia centrale con Milenkovic (fuori per squalifica contro il Basilea) e Igor che giovedì ha rifiatato. A centrocampo chance per Duncan e Castrovilli, col sacrificio di Amrabat e Mandragora, mentre Barak dovrebbe rilevare Bonaventura. In avanti, si profila il rilancio di Jovic a scapito di Cabral, sugli esterni da verificare le condizioni di Sottil: possibile turno di pausa per Ikoné e Nico Gonzalez, che metterebbe Saponara e Kouame in pole position per un posto dal 1’, con Brekalo come alternativa.

Fiorentina-Udinese, le scelte di Sottil

Resta nutrita la lista degli indisponibili in casa friulana, a partire dal reparto offensivo che sarà privo di Deulofeu e Success, mentre per Beto si spera in un recupero anche parziale che gli permetta di giocare almeno una parte di gara. La probabile soluzione che verrà adottata prevede Nestorovski vertice offensivo con Pereyra mezzapunta, ma il capitano bianconero potrebbe anche traslocare a centrocampo con il sacrificio di Ebosele e l’utilizzo di Thauvin nel tandem offensivo. La fascia sinistra sarà presidiata di Udogie, il cuore della mediana sarà di competenza del terzetto composto da Lovric, Walace e Samardzic (quest’ultimo favorito su Arslan). Pochi dubbi sul pacchetto arretrato a protezione di Silvestri, che sarà formato da Rodrigo Becao, Bijol e Perez.

Fiorentina-Udinese, le probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Terzic, Duncan, Castrovilli, Barak, Kouame, Jovic, Saponara. All. Italiano

Udinese (3-5-1-1): Silvestri, Becao, Bijol, Perez, Ebosele, Lovric, Walace, Samardzic, Udogie, Pereyra, Nesterovski. All. Sottil

Fiorentina-Udinese, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Udinese, in programma domenica 14 maggio alle ore 15 allo Stadio “Franchi”, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.