Fiorentina-Udinese, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Con le chance di arpionare un posto in Champions ridotte al lumicino, la Fiorentina ospita l’Udinese nel recupero della ventesima giornata, intenzionata a rigettarsi nella mischia per la conquista del quinto posto. Una vittoria permetterebbe infatti ai toscani di scavalcare la Roma a quota 59, per poi giocarsi le residue chance nello scontro diretto di lunedì 9, cercando contestualmente il colpaccio nei big match con Milan e Juventus. Più lineare la situazione dei friulani, ormai salvi e lontani dalla corsa per le posizioni europee. Più che altro, i bianconeri guardano alla sfida del “Franchi” con diffidenza considerando i precedenti negativi: nelle ultime sei stagioni hanno vinto una sola volta (tre pareggi e sette sconfitte, l’ultima all’andata persa 1-0), hanno al Comunale di Firenze una serie di tredici battute d’arresto consecutive da interrompere e devono sfatare il tabù mercoledì, visto che sono appena sei i punti incamerati negli ultimi sedici confronti disputati infrasettimanalmente. Riflettori puntati anche sul pacchetto arretrato viola: nel torneo i toscani hanno mantenuto la porta inviolata otto volte in casa, record assoluto nelle ultime dieci edizioni del campionato.

Fiorentina- Udinese , le scelte di Italiano

Buone notizie sul fronte infortunati, con Bonaventura e Torreira regolarmente convocati: il primo ha chance di ritagliarsi uno spazio già in questo recupero infrasettimanale, il secondo dovrebbe rientrare nel match di San Siro col Milan. Si va quindi verso la riconferma della linea mediana vista all’Arechi di Salerno, con il terzetto “Made in Africa” composto da Duncan, Maleh e Amrabat. Più probabile, invece, l’utilizzo dal 1’ di Odriozola col sacrificio di Venuti, in una difesa che contemplerà anche Biraghi, Milenkovic ed Igor a protezione di Terracciano tra i pali. Vivi i ballottaggi sul fronte offensivo: duello Cabral-Piatek, Gonzalez ed Ikoné favoriti come esterni d’attacco con Saponara come alternativa e Sottil più defilato nella volata per una maglia da titolare.

Fiorentina- Udinese , le scelte di Cioffi

La squalifica di Perez obbliga il tecnico dei friulani a modifica l’assetto della retroguardia, che davanti a Silvestri sarà formata da Becao, Pablo Marì e Nuytinck. In attacco, vista l’indisponibilità di Beto, il tandem d’attacco varato vedrà Success affiancare Deulofeu. A centrocampo probabile forfait di Pereyra e volata Arslan-Samardzic per un posto vicino a Walace e Makengo, mentre sui binati laterali si posizioneranno Molina e Udogie. Possibile chance a gara in corso per Pussetto.

Fiorentina- Udinese , le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi, Duncan, Amrabat, Maleh, Nico Gonzalez, Cabral, Ikoné. All. Italiano

Udinese (3-5-2): Silvestri, Becao, Pablo Marì, Nuytinck, Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie, Success, Deulofeu. All. Cioffi

Fiorentina-Udinese , dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Udinese sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e su Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.