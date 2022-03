Fiorentina - Verona 1-1: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Squadra in casa

Pareggio tra Fiorentina e Hellas Verona nel 28º turno di Serie A: 1-1 il punteggio del Franchi con reti di Piatek e Caprari, entrambe realizzate nel primo tempo.

Passata in vantaggio dopo una decina di minuti dal calcio d'inizio grazie alla terza rete in campionato dell'attaccante polacco, la squadra guidata da Vincenzo Italiano è stata raggiunta sul pari da un calcio di rigore trasformato dal numero 10 gialloblu, concesso dopo un intervento scomposto di Milenkovic su Lasagna.

Alla Fiorentina non è riuscito quanto aveva richiesto il suo tecnico nella conferenza stampa della vigilia, invocando una maggiore concretezza in fase realizzativa. Pur creando il maggior numero di occasioni da gol, la formazione gigliata si è dovuta accontentare di un punto che porta a 43 il bottino in campionato, rimanendo all'ottavo posto a 3 punti dalla Lazio e a 4 da Roma e Atalanta (sebbene i viola abbiano ancora da recuperare la partita con l'Udinese).

Nel prossimo turno la Fiorentina sarà ancora di scena al Franchi ospitando il Bologna nel Derby dell'Appennino, in programma domenica 13 marzo alle 12:30.

Articolo su Firenze Today

Il tabellino

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira (76' Amrabat), Maleh (46' Duncan); Ikoné (46' Callejón), Piatek (71' González), Saponara (46' Sottil). A disp.: Dragowski, Rosati, Martinez Quarta, Cabral, Terzic, Frison, Kokorin. All. Italiano

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Gunter, Casale, Ceccherini; Faraoni (86' Sutalo), Tameze, Ilic, Lazovic (61' Depaoli); Lasagna (68' Bessa), Caprari; Simeone. A disp.: Chiesa, Berardi, Cancellieri, Pierobon, Frabotta, Flakus, Coppola, Hongla. All. Tudor.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Marcatori: 10' Piatek (F), 20' rig. Caprari (H).

Note - ammoniti Gunter, Simeone, Ceccherini (H), Italiano (F). Recupero: - pt, 3' st.

Fiorentina - Hellas Verona 1-1: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Fiorentina - Hellas Verona 1-1 giocata domenica 6 marzo sono disponibili su Sky Sport