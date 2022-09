Fiorentina-Verona, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La Fiorentina, uscita con le ossa rotte dalla trasferta turca di Conference League, cerca conforto in campionato prima della sosta dedicata alle Nazionali. I viola sono a secco di successi da un mese esatto (2-1 al Twente il 18 agosto) ed in campionato, dopo il 3-2 all’esordio contro la Cremonese, hanno raccolto appena tre punti nelle cinque partite seguenti. L’Hellas ha invece interrotto il digiuno di affermazioni piegando al “Bentegodi” la Sampdoria lo scorso 4 settembre, e negli scontri diretti contro i toscani in Serie A si è imposta 14 volte: contro nessuna squadra è riuscita a fare meglio, né a segnare più reti (68 nei 62 incroci in campionato). La Fiorentina non vince infatti in casa nel torneo contro il Verona dal lontano 2 dicembre 2013, con quattro pareggi e due sconfitte da allora: tra le avversarie affrontate più di due volte in casa dal 2014 in avanti, la squadra gialloblù è quella contro cui i viola hanno conquistato meno punti (quattro). Per invertire la tendenza, servirà soprattutto segnare: sono appena tre i gol messi nel pallottoliere dai viola nell’ultimo mese, uno score misero per pensare di risalire la china in Italia e in Conference.

Fiorentina- Verona , le scelte di Italiano

L’infermeria vicina al sold out complica le cose al tecnico dei viola, soprattutto in difesa con Martinez Quarta fermato da noie muscolari nel riscaldamento del match di giovedì, che si va ad aggiungere agli indisponibili Milenkovic e Dodô. Se l’argentino non dovesse recuperare, complice la squalifica di Igor, Amrabat sarà retrocesso in mezzo alla linea difensiva accanto a Ranieri con Venuti a destra e Biraghi a sinistra. A centrocampo dovrebbero trovare spazio Buonaventura e Barak, ai fianchi di Mandragora: a rifiatare sarebbe così Maleh, ma anche il ristabilito Duncan reclama spazio. In avanti nuova chance per Jovic, gli esterni offensivi dovrebbero essere Kouname e Saponara col sacrificio di Ikoné, ma si spera in un Nico Gonzalez che sta superando il fastidio al tallone, meno probabile la presenza di Sottil. Tra i pali, più Terracciano di Gollini.

Fiorentina-Verona , le scelte di Cioffi

Un dubbio per reparto per il tecnico dei gialloblù, con Montipò in porta ed una difesa che potrà probabilmente contare sul recuperato Ceccherini (in ballottaggio con Dawidowicz), Hien e Coppola con l’opzione alternativa rappresentata da Gunter. Nel cuore della mediana troveranno posto Ilic e Veloso – con l’esclusione di Tameze – mentre sulle fasce si posizioneranno Doig a sinistra e uno tra Terracciano e Depaoli sul versante opposto. Lazovic tra la linee, in avanti Henry e Lasagna, con quest’ultimo insidiato da Kallon.

Fiorentina-Verona , le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Venuti, Amrabat, Ranieri, Biraghi, Bonaventura, Mandragora, Barak, Kouame, Jovic, Saponara. All. Italiano

Verona (3-5-2): Montipò, Ceccherini, Hien, Coppola, Depaoli, Ilic, Veloso, Lazovic, Doig, Henry, Lasagna. All Cioffi

Fiorentina-Verona , dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Verona sarà trasmessa da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.