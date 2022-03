Fiorentina-Verona: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Obiettivo ripartenza per una Fiorentina ammaccata dalla sconfitta di Coppa Italia contro la Juventus, match deciso da un’autorete in pieno recupero. I viola si rituffano nel campionato tornando in quel “Franchi” che in serie A costituisce una solida certezza (25 dei suoi 42 punti, pari al 60%, sono arrivati davanti al pubblico di casa) ospitando il Verona che in classifica insegue i toscani con due punti in meno ed un match in più disputato. La Fiorentina nel massimo torneo non vince al Comunale contro l’Hellas dal dicembre 2013, confronto terminato 4-3: nelle ultime cinque sfide a Firenze due successi veneti e tre pareggi (tutti per 1-1). Per la squadra di Italiano la zona Conferenze League è sempre a portata di tiro, con il sesto posto distante due lunghezze, ma un’eventuale affermazione dei veneti inserirebbe anche gli scaligeri nel novero delle squadre direttamente coinvolte nella bagarre. Il Verona, a quota 40 punti, ha inoltre eguagliato il suo miglior score dopo le prime 27 partite giocate in un torneo di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (40 anche nel 2013/14): con almeno un punto a Firenze il club veneto stabilirebbe il suo nuovo primato di punti nelle prime 28 gare stagionali di Serie A dal 94/95.

Fiorentina- Verona , le scelte di Italiano

I due turni di squalifica a Bonaventura impongono modifiche all’assetto della linea mediana, dove troverà posto Torreira affiancato da Duncan e Castrovilli favoriti su Maleh. In avanti monitorate le condizioni di Nico Gonzalez febbricitante, e sotto esame la possibilità di concedere un turno di riposo a Piatek ed Ikoné, ultimamente sempre utilizzati: possibile chance quindi per Cabral da 1’ affiancato da Sottil e Saponara. In porta ballottaggio Dragowski-Terracciano, retroguardia con Venuti sulla destra a rilevare Odriozola con un ginocchio in disordine, a sinistra Biraghi mentre in mezzo Italiano potrebbe riproporre Martinez Quarta per Igor da affiancare a Milenkovic.

Fiorentina- Verona , le scelte di Tudor

Il tecnico dell’Hellas alle prese con il possibile forfait di Barak, che ha accusato una forte contusione all’anca nel match contro il Venezia: in preallarme Lasagna e Bessa, a duellare per una maglia da titolare nel reparto avanzato che si completerà con Caprari e Simeone. In difesa al rientro dopo la squalifica Gunter e Casale, che insieme a Ceccherini formeranno il pacchetto arretrato a protezione di Montipò. A centrocampo Faraoni e Lazovic agiranno da esterni, in mezzo problemi per Veloso che dovrebbe comunque figurare nell’elenco dei convocati ma cedere il posto a Ilic nel tandem centrale al fianco di Tameze.

Fiorentina- Verona , le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Castrovilli, Torreira, Duncan, Sottil, Cabral, Nico Gonzalez. All. Italiano

Verona (3-4-2-1): Montipò, Ceccherini, Gunter, Casale, Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic, Caprari, Lasagna, Simeone. All. Tudor

Fiorentina- Verona , dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Verona sarà trasmessa da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.