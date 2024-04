Fiorentina-Viktoria Plzen, formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming

Dopo lo 0-0 della Doosan Arena, la Fiorentina cerca davanti al pubblico del “Franchi” di sfruttare il fattore campo per guadagnarsi l’accesso alle semifinali di Conference. Ed anche per dimenticare i dolori di un campionato che non la vede vincere da quasi due mesi (ultima affermazione in Serie A che risale a fine febbraio, con il 2-1 casalingo contro la Lazio). La sfida contro il Viktoria Plzen cade peraltro in un periodo denso di appuntamenti per i toscani, che la prossima settimana saranno anche di scena a Bergamo nel match che mette in palio l’accesso alla finalissima di Coppa Italia.

Essenziale per i viola sarà non sottovalutare l’impegno, contro un Viktoria che è reduce dal successo in campionato contro la capolista (ora ex) Slavia Praga – ottenuta dando spazio a buona parte delle seconde linee - ed in Conference è ancora imbattuto. Sono sei le vittorie consecutive nella fase a gironi seguite da tre pareggi in quella ad eliminazione diretta) ed in trasferta – in tutte le competizioni – i rossoblù non perdono addirittura da metà ottobre, quando furono piegati 3-0 dallo Slovan Liberec in occasione del turno numero dodici del campionato ceco. Chi passerà il turno incontrerà la vincente della sfida tra Club Brugge e Paok Salonicco: semifinali il 2 ed il 9 maggio, ultimo ostacolo prima della finale in programma all’Opap Arena di Atene l’ultimo mercoledì del mese prossimo.

Fiorentina-Viktoria Plzen, le scelte di Italiano

Il volto della squadra viola sarà ben diverso da quello visto nell’ultima uscita di campionato. Previsti cambiamenti in tutti i reparti, a partire dalla difesa dove dovrebbe rivedersi Milenkovic in mezzo accanto a Ranieri (con il sacrificio di Martinez Quarta) e Biraghi a sinistra, mentre sulla corsia di destra scalpita Dodô per una maglia da titolare nel duello con Kayode e Faraoni. Diga mediana con Bonaventura e Mandragora in vantaggio su Arthur e Duncan, mentre sulla trequarti si posizionerà Beltran al centro con Nico Gonzalez e Kouame (in ballottaggio con Sottil) come esterni offensivi. A guidare l’attacco ancora il “Gallo” Belotti.

Fiorentina-Viktoria Plzen, le scelte di Bakos

Il tecnico dei cechi sarà ancora senza il nigeriano Durosinmi, Jirka e Sykora, ma ritrova Dweh e Kopic rientrati dalla squalifica. Il primo potrebbe partire dal primo minuto nella difesa a tre con Heyda e Hranac (con l’esclusione di Jemelka), il secondo è in ballottaggio con Cadu per presidiare la fascia sinistra, nel versante opposto a quello si dovrebbe muovere Reznik con l’alternativa costituita dal franco-guineano Souaré. Il centrocampo sarà ancora diretto da Kalvach e Cerv, con Sulc in posizione avanzata tra le linee. In avanti Chory e Vydra, più Traoré e Metsoko pronti a dare man forte a gara in corso. Tra i pali ancora Jedlicka, il dubbio riguarda la condizione di Mosquera: inserito tra i convocati, difficile ipotizzarlo dal 1’ ma potrebbe essere la carta da mettere sul piatto durante il match, vista la duttilità del colombiano nel giocare sia sul binario mancino che in posizione avanzata.

Fiorentina-Viktoria Plzen, le probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Dodô, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Bonaventura, Mandragora, Nico Gonzalez, Beltran, Kouame, Belotti. All. Italiano

Viktoria Plzen (3-4-2-1): Jedlicka, Heyda, Hranac, Dweh, Cadu, Kalvach, Cerv, Reznik, Sulc, Chory, Vydra. All. Bakos

Fiorentina-Viktoria Plzen, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Viktoria Plzen, in programma giovedì 18 aprile alle ore 18.45 allo stadio “Franchi” di Firenze, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.