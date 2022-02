Fiorentina, la rivincita di Italiano e delle sue idee

Nella notte di San Valentino, il “Picco” di La Spezia è stata anche un po’ la location in cui si sono ritrovati gli amori traditi e quelli riaccesi dal fuoco della passione. Nel male e nel bene, il protagonista è quel Vincenzo Italiano che in estate ha percorso i centocinquanta chilometri che separano il capoluogo ligure da quello toscano, che dividono la lotta per la permanenza nel club dei grandi da quella per l’ingresso nell’orbita europea. Una scelta che ha privato le “Aquile” del suo condottiero, capace di far salire nella massima serie lo Spezia e di salvarlo la stagione successiva, per poi accettare tra mille polemiche la panchina della squadra viola.

Ha chiesto scusa, Italiano. “Se c’è un errore che ho commesso – ha dichiarato in conferenza stampa - è non aver comunicato a chi mi voleva bene quello che stava per accadere, quello che era cambiato. Io mi assumo la responsabilità di non averlo comunicato, chiedo scusa a tutte le persone che si aspettavano questo tipo di comportamento”. Non è bastato a mitigare quel clima di rancore che il tempo evidentemente aveva solo sopito, non spento del tutto. E allora fischi, cori e figurine che ritraggono il tecnico viola accostato al numero 71 (la smorfia napoletana è inequivocabile in tal senso) buttate sul rettangolo di gioco.

L’altra faccia della medesima medaglia è invece il cuore dei tifosi fiorentini che è tornato a battere. Ferito dalla partenza di Vlahovic, peraltro finito alla Juventus, ma anche da quel pesante 0-3 subito nell’incontro della ripartenza, contro la Lazio al “Franchi”, che aveva fatto vacillare le certezze degli appassionati sollevando dubbi sull’opportunità di continuare a sperare in un posto in Europa, e anche sull’operato dell’allenatore.

Italiano ha seguito la stessa ferrea logica applicata alle sue convinzioni tattiche: ha tirato dritto, senza voltarsi indietro, come nel percorrere da La Spezia la strada verso Firenze. Si è preso dapprima la soddisfazione di superare al Gewiss Stadium l’Atalanta nei quarti di Coppa Italia, battuta ai supplementari in inferiorità numerica, e poi di strappare l’intera posta in palio nel match contro il suo passato. Ingrato, magari, specie considerando l’epilogo arrivato ad una manciata di secondi dall’esposizione del cartello del recupero, ma spietato come solo un grande tecnico sa essere.

Ma quella di Italiano è anche la rivincita delle idee. Quelle che non cambiano dall’oggi al domani piegandosi alle necessità, flettendosi sotto il peso degli imprevisti, invece votate a dare un’identità alla squadra a prescindere da chi è disponibile e da chi fa le valigie. Non c’è Vlahovic? Si va avanti con Piatek, tornato “Pistolero” (magari, però, meglio tenerlo lontano dal dischetto, visto che quello del “Picco” è il secondo errore consecutivo dagli undici metri) in attesa di “oliare” Cabral come perno centrale del pacchetto offensivo. Mancano due pilastri come Bonaventura e Torreira? Rinnovata fiducia a Castrovilli e rigenerazione di Amrabat, uno che a gennaio sembrava avesse tra le mani un biglietto di sola andata ed invece alla seconda da titolare da inizio stagione segna il gol decisivo. Sempre rigorosamente con quel 4-3-3 marchio di fabbrica mai snaturato, sempre senza cercare alibi ma spingendo la squadra a reperire le energie migliori per superare le criticità. Merce rara, pensando a contesti in cui il lamento per arbitraggi, mercato, personalità dei giocatori e la variabile sfiga diventa la zona di comfort dove mettersi al riparo dai trend negativi dei risultati.

Ora, con la partita contro l’Udinese ancora da recuperare, la Fiorentina torna a vedere da vicino il drappello di chi lotta per l’Europa. Con l’entusiasmo e la passione tornate a sbocciare, in un San Valentino che ha regalato punti e la certezza di essere sempre in corsa per qualcosa di importante.