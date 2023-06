Fiorentina-West Ham United: dove vedere la finale in diretta tv e streaming

Dopo la Roma, tocca alla Fiorentina. Sarà la squadra viola a cercare di iscrivere il suo nome nell’albo d’oro della Conference League, dopo il successo dei giallorossi nella prima edizione dodici mesi fa. Dopo la delusione nella finale di Coppa Italia persa contro l’Inter, i toscani proveranno ad alzare quel trofeo che manca da 22 anni, ma anche a tornare a festeggiare in Europa a distanza di oltre mezzo secolo dalla Coppa delle Coppe conquistata nel 1961. Anche il West Ham attende da oltre mezzo secolo un alloro continentale: l’ultimo risale negli anni ‘60 (anche in questo caso la Coppa delle Coppe, conquistata nel 1965), avvicinato però lo scorso anno con la sconfitta in semifinale in Europa League. Impeccabile il cammino dei londinesi nella competizione, che li ha visti battere il Viborg nei preliminari, Steaua Bucarest, Silkeborg ed Anderlecht nella fase a gironi, poi i ciprioti dell’Aek Larnaca, i belgi del Gent (unica formazione ad imporre il pareggio agli Hammers in questa edizione) e l’Az Alkmaar nei tre turni ad eliminazione diretta.

Meno agevole il cammino della Fiorentina per arrivare all’Eden Aréna, location della sfida per il titolo: dopo aver estromesso il Twente nei preliminari, i viola hanno inizialmente faticato nella Pool A (pareggio col Riga, sconfitta col Basaksehir) per poi inanellare una serie di nove vittorie consecutive superando gli Hearts nel girone ed eliminando Braga, Sivasspor e Lech Poznan. Quindi la semifinale sofferta col Basilea: sconfitta al “Franchi” e rimonta in Svizzera, coronata con la rete all’ultimo minuto di recupero che ha consegnato la finale di Coppa. Nessun precedente tra le due squadre in Europa: il club londinese ha incrociato una sola volta una formazione di Serie A, perdendo entrambe le sfide col Palermo nel primo turno della Coppa Uefa 2006/2007. Bilancio di sei vittorie, tre pareggi e tre sconfitte per i gigliati nei confronti diretti con le squadre britanniche: l’ultimo k.o. risale al 2016 nell’eliminazione ai sedicesimi di finale di Europa League, quando furono battuti 3-0 a White Hart Lane dal Tottenham dopo l’1-1 del “Franchi” nella sfida di andata.

Fiorentina-West Ham United, le scelte di Italiano

Per l’ultimo impegno della stagione, l’allenatore viola utilizzerà un undici che ricalcherà quello visto nell’altra finale stagionale, valevole per la Coppa Italia. Terracciano tornerà a difendere la porta, protetto da una retroguardia formata da Dodô e Biraghi come esterni bassi e dai centrali Milenkovic ed Igor, che sembrano leggermente favoriti rispetto a Ranieri e Martinez Quarta. In cabina di regia si accomoderà Amrabat con Mandragora – più di Castrovilli – candidato ad affiancarlo. Più incertezza sulla trequarti: Bonaventura appare sicuro del posto, con Nico Gonzalez e Ikoné in pole position come laterali d’attacco sebbene un Kouame in forma abbia le sue chance per ritagliarsi spazio anche a gara in corso. Il vero dubbio è davanti, con Cabral e Jovic a sgomitare per partire dal 1’ ma il brasiliano – sempre titolare nelle gare che contano – sembra in vantaggio sul serbo.

Fiorentina-West Ham United, le scelte di Moyes

La squadra londinese si presenterà all’appuntamento puntando sull’assetto visto negli ultimi turni ad eliminazione diretta. Tra i pali ballottaggio tra l’ex PSG Areola, sempre titolare nella competizione, ed il suo alter ego Fabianski, esperto estremo difensore polacco con oltre 400 gettoni in Premier. Nella difesa a quattro, dubbio sulla destra tra il ceco Coufal ed il tedesco Kehrer, centrale adattato a terzino e visto all’opera ai recenti mondiali, sul fronte opposto Cresswell sembra favorito su Emerson Palmieri mentre al centro si sistemerà la coppia formata da Aguerd ed il francese Zouma, con un passato al Chelsea. La diga mediana sarà composta da Rice e dal capitano della nazionale ceca Sou?ek, tra le linee spazio al brasiliano Paquetá in posizione centrale, con Bowen e Benhrama come esterni offensivi. Al centro del versante offensivo agirà l’inglese (naturalizzato giamaicano) Michail Antonio, con l’alternativa costituita da Danny Ings, arrivato a Londra a gennaio dall’Aston Villa.

Fiorentina-West Ham United, le probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi, Amrabat, Mandragora, Ikoné, Bonaventura, N. Gonzalez, Cabral. All. Italiano

West Ham United (4-2-3-1): Areola, Kehrer, Zouma, Aguerd, Cresswell, Rice, Soucek, Bowen, Paquetá, Benrahma, Antonio. All. Moyes

Fiorentina-West Ham United, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-West Ham United, in programma mercoledì 7 giugno alle 21 all’Eden Aréna di Praga sarà trasmessa in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, numero 5008 del decoder di Sky e sul sito www.tv8.it), ed inoltre da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 e 241 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.