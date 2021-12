Fioretnina-Sassuolo, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il “lunch-match” di domenica mette di fronte al “Franchi” due formazioni in serie positiva. I padroni di casa della Fiorentina, attualmente al sesto posto, hanno fatto bottino pieno nelle ultime tre gare e cercano il poker di vittorie filate che manca da aprile 2018, quando con Pioli in panchina i toscani arrivarono addirittura a sei. Sono invece cinque le partite nelle quali il Sassuolo di Dionisi è riuscito consecutivamente ad andare a punti. I neroverdi sono imbattuti dal 7 novembre (sconfitta per 3-2 ad Udine) e da allora hanno pareggiato contro Cagliari, Napoli e Spezia e battuto il Milan (a San Siro) e la Lazio nella loro ultima uscita. Grande equilibrio nel bilancio degli scontri diretti: nelle diciassette sfide sin qui andate in scena sei sono le vittorie conseguite dai viola, a fronte di cinque pareggi e cinque affermazioni dei neroverdi, ma i toscani non battono il Sassuolo da due anni (2-1 al Mapei Stadium nell’ottobre 2019). Infine, occhi puntati su Dusan Vlahovic che proverà a eguagliare il record di Ronaldo con le 33 reti nell'anno solare: il serbo è fermo a quota 32.

Fiorentina-Sassuolo, le scelte di Italiano

Dopo il largo turn-over operato in Coppa Italia, mister Italiano dovrebbe riproporre in linea di massima un undici iniziale vicino a quello utilizzato nelle ultime uscite di campionato. Terracciano tornerà tra i pali, protetto da una difesa a quattro composta da Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta e Biraghi. In mediana Bonaventura nuovamente dal 1’, Torreira in regia per il forfait di Pulgar (uscito dopo pochi minuti per una forte contusione alla caviglia nella sfida contro il Benevento) e ballottaggio tra Duncan ed un Maleh in eccellenti condizioni dopo gli ultimi due gol realizzati. In avanti Vlahovic riprende il suo posto al centro dell’attacco, probabile titolare Nico Gonzalez, mentre per l’ultimo posto nel tridente offensivo è sfida tra Saponara (rientrato in gruppo a pieno regime), Callejon e Sottil. In panchina, si rivedranno Castrovilli e Nastasic, in dirittura d’arrivo nella strada verso il completo recupero.

Fiorentina-Sassuolo, le scelte di Dionisi

Nelle preferenze del tecnico emiliano in merito al modulo parte in vantaggio il 4-3-3 speculare a quello dei gigliati, con Consigli a difendere la porta, Ferrari e Chiriches (a sostituire Ayhan squalificato) al centro della difesa e Toljan-Rogerio (in vantaggio su Muldur e Kyriakopoulos) sulle fasce. Centrocampo con Frattesi sicuro del posto, Maxime Lopez (con l’alternativa Magnanelli) e Matheus Henrique (insidiato da Traoré), mentre in avanti largo al tridente Scamacca, Raspadori e Berardi. Indisponibile Djuricic, nel pacchetto offensivo restano le opzioni Boga (recuperato e fruibile in 4-2-3-1 alle spalle della prima punta col sacrificio di Henrique in mediana) e Defrel spendibile a gara in corso.

Fiorentina-Sassuolo , le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Duncan, Saponara, Vlahovic, Nico Gonzalez. All. Italiano

Sassuolo (4-3-3): Consigli, Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio, Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique, Berardi, Scamacca, Raspadori. All. Dionisi

Fiorentina-Sassuolo, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Sassuolo sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (nuimero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.