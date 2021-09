Milan, si ferma anche Florenzi: il punto sugli infortunati

Una serata amarissima per il Milan, quella vissuta contro l'Atletico Madrid nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. I rossoneri, oltre ad aver incassato una dolorosa sconfitta nei minuti finali, con la gara terminata sul punteggio di 1-2 in favore degli spagnoli, devono infatti fare i conti con i problemi fisici accusati da Alessandro Florenzi e Brahim Diaz. E per il tecnico Stefano Pioli, già alle prese con le assenze di Ibrahimovic, Krunic, Bakayoko e Messias, la lista degli indisponibili rischia di allungarsi ulteriormente.

Milan, Florenzi a rischio operazione: il punto sugli infortunati in casa rossonera

Florenzi soffre di un problema al ginocchio sinistro per il quale, nelle prossime ore, si recherà a Roma a Villa Stuart per un consulto con il professor Mariani. Tra le ipotesi in ballo anche quella dell'intervento chirurgico, che costringerebbe l'ex giocatore della Roma ad un lungo periodo riposo. Anche nel caso in cui l'operazione non dovesse essere necessaria, il numero 25 dovrà restare qualche tempo ai box alzando bandiera bianca per la partita di domenica prossima sul campo dell'Atalanta.

A Bergamo dovrebbe invece esserci Brahim Diaz, malgrado il fantasista soffra di una tendinite al ginocchio. Lo spagnolo è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco nel finale della sfida contro l'Atletico Madrid per il riacutizzarsi di un problema che Pioli ha definito "cronico", ma contro gli orobici dovrebbe essere regolarmente a dispozione. Contro l'Atalanta tornerà anche Kjaer, che ha finalmente smaltito l'infortunio accusato nelle scorse settimane. Verso un nuovo forfait Ibrahimovic