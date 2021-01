Roma, Fonseca a rischio esonero: i nomi dei possibili sostituti

È a rischio il posto di Paulo Fonseca sulla panchina della Roma. Il tecnico portoghese, dopo la doppia debacle con Lazio (0-3 in campionato) e Spezia (2-4 in Coppa Italia), è infatti finito nel mirino della dirigenza giallorossa, che starebbe meditando seriamente sul suo futuro. Malgrado i capitolini occupino al momento il terzo posto in classifica in Serie A in coabitazione con il Napoli, la squadra ha fin qui mostrato non poche lacune in occasione delle sfide di cartello, nelle quali non ha raccolto neanche una vittoria. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso l'incredibile errore di Fonseca durante la sfida di Coppa Italia con i liguri, nella quale il tecnico, nei tempi supplementari, è ricorso ad un sesto cambio proibito dal regolamento. E così ai vertici del club, come riporta La Gazzetta dello Sport, si starebbero sondando delle alternative.

Roma, Fonseca in bilico: i candidati a sostituirlo

Sarebbero soprattutto tre i nomi finiti sul taccuino della dirigenza della Roma: Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri e Luciano Spalletti. Il preferito, al momento, sarebbe il tecnico livornese, senza squadra da quando, nel 2019, ha lasciato la Juventus. All'ex allenatore bianconero verrebbe però offerto un progetto a medio-lungo termine, soluzione forse poco appetibile per chi, invece, vorrebbe avere a disposizione una formazione vincente fin da subito. La pista Sarri, invece, sarebbe maggiormente percorribile a fine stagione, con il tecnico che ama infatti plasmare le proprie squadre fin dal ritiro estivo.