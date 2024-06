Come giocherà il Milan con Fonseca

L'ufficialità, attesa da giorni, è finalmente arrivata: Paulo Fonseca è il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico portoghese, reduce dall'esperienza in Francia al Lille, prenderà il posto di Stefano Pioli, alla guida dei rossoneri per cinque stagioni dal 2019 al 2024 (per lui, in questo periodo, la conquista di uno scudetto). Ad annunciarne l'arrivo, nella mattina di oggi, giovedì 13 giugno, è stato Zlatan Ibrahimovic, senior advisor di RedBird: "Paulo Fonseca sarà il nuovo allenatore del Milan. Lo abbiamo studiato bene, lo abbiamo scelto per portare la sua identità a quei giocatori che abbiamo con un gioco dominante e offensivo. Per portare qualcosa di diverso da Pioli, che ringrazio per quello che ha fatto nel Milan, chi vince fa la storia e per questo voglio ringraziarlo".

Milan, come giocherà con Fonseca: il modulo

Paulo Fonseca, nel corso della sua carriera, ha spesso utilizzato il 4-2-3-1, modulo impiegato anche da Pioli nel corso della sua avventura al Milan. Dal punto di vista tattico, quindi, non dovrebbero esserci particolari stravolgimenti, anche se qualcosa cambierà per quanto riguarda l'atteggiamento in campo della squadra: il tecnico portoghese ama infatti tenere un baricentro alto, con una pressione sul portatore di palla a partire fin dall'area di rigore avversaria. Fonseca, inoltre, predilige giocare con i due esterni alti con il piede invertito, così da favorire il rientro al tiro.

Per quanto riguarda la formazione, ovviamente tanto dipenderà dal mercato che verrà portato avanti dalla dirigenza in queste settimane. L'obiettivo numero uno è un attaccante che possa raccogliere l'eredità di Olivier Giroud: l'obiettivo, in questo senso, è Joshua Zirzkee, olandese classe 2001 autore di undici reti con la maglia del Bologna nell'ultimo campionato di serie A. Novità, in ogni caso, sono attese anche negli altri reparti.

Milan, la probabile formazione con Fonseca

Questa, nel dettaglio, la probabile formazione del Milan ad oggi con Fonseca: