Serie A 2022/2023, la formazione ideale del campionato

Si è concluso lo scorso weekend il campionato di serie A 2022/2023, anche se un verdetto, quello relativo alla terza squadra che accompagnerà Sampdoria e Cremonese in B, deve essere ancora sciolto, con Verona e Spezia che si affronteranno domenica prossima nello spareggio dopo aver chiuso il torneo appaiate al terzultimo posto con i loro 31 punti. Tempo quindi di bilanci, come quello, ad esempio, che porta alla definizione della top 11 della stagione secondo i dati Opta.

La top 11

In porta, nella formazione ideale secondo i dati Opta, troviamo l'estremo difensore della Lazio Provedel, che ha soffiato il posto a Luis Maximiano agli albori della stagione. La coppia centrale difensiva, in questo 4-3-3 ideale, è formata dal romanista Smalling e dal napoletano Kim, con un altro azzurro, Di Lorenzo, ed il giocatore del Monza Carlos Augusto sulle corsie esterne. A centrocampo un altro calciatore partenopeo in cabina di regia, Lobotka, affiancato dal laziale Milinkovic-Savic e l'interista Barella. Parla infine napoletano anche l'attacco, con Kvaratskhelia e Osimhen, laureatosi capocannoniere con i suoi 26 gol, a completare il tridente con l'argentino dell'Inter Lautaro Martinez, secondo nella classifica marcatori a quota 21 reti.

Ecco quindi, nel dettaglio, la formazione ideale del campionato di serie A 2022/2023 appena terminato:

4-3-3: Provedel; Di Lorenzo, Kim, Smalling, Carlos Augusto; Milinkovic-Savic, Lobotka, Barella; Lautaro Martinez, Osimhen, Kvaratskhelia.