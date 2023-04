Inter, un dubbio per il Benfica: la probabile formazione

Le difficoltà riscontrate in campionato, con appena un punto conquistato nelle ultime cinque giornate, dovranno essere messe da parte per una notte. L'Inter, dopo l'affermazione per 2-0 nella gara di andata grazie alle reti di Barella e Lukaku, ospiterà mercoledì 19 aprile alle 21 a San Siro il Benfica nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Una sfida in cui i nerazzurri partiranno sì dalla situazione di doppio vantaggio, ma in cui non dovranno eccessivamente speculare sul risultato per non incorrere in brutte sorprese. I lusitani si presenteranno infatti a Milano con la consapevolezza di chi non ha niente da perdere e tenteranno il tutto per tutto per ribaltare l'esito dell'incontro e staccare il pass per la semifinale.

Simone Inzaghi, finito sulla graticola nelle ultime settimane, si presenterà al match con quasi l'intera rosa a disposizione: l'unico indisponibile sarà infatti Skriniar, mentre De Vrij, uscito acciaccato dalla gara con il Monza, dovrebbe essere regolarmente convocato. Il tecnico è alle prese con un grande dubbio in attacco: certo del posto è infatti Lautaro Martinez, ma è ballottaggio serrato tra Lukaku e Dzeko per affiancare l'argentino. In mezzo al campo, invece, si rivedrà Calhanoglu, ormai pienamente recuperato, in cabina di regia, con Brozovic inizialmente in panchina. Ai lati del turco Barella e Mkhitaryan, con Dumfries e Dimarco (favorito su Gosens) che dovrebbero essere i prescelti per presidiare le corsie esterne. In difesa, dopo il riposo osservato in campionato, tornerà Acerbi, che andrà a posizionarsi in mezzo a Darmian e Bastoni. Queste, almeno, le indicazioni provenienti nelle ultime ore, durante le quali il tecnico sta lavorando minuziosamente in vista di una sfida che, forse, è decisiva anche per il suo personale futuro.