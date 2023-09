Inter, i dubbi di Inzaghi per Empoli: la probabile formazione

La trasferta di Champions League sul campo della Real Sociedad, per l'Inter, non si è conclusa con il risultato sperato. I nerazzurri, infatti, non sono riusciti ad andare oltre l'1-1, con la rete nel finale di Lautaro Martinez che ha permesso agli uomini di Simone Inzaghi di tornare dalla Spagna con almeno un punto in tasca. La musica, almeno fin qui, è stata però diversa in campionato, dove sono arrivate quattro vittorie in quattro gare: una striscia positiva che l'Inter proverà ad allungare ulteriormente al Castellani di Empoli contro un avversario ancora fermo a quota 0 in classifica e fresco di cambio di allenatore (il posto dell'esonerato Paolo Zanetti è stato preso in panchina da Aurelio Andreazzoli).

La formazione

Simone Inzaghi, archiviato il match con la Real Sociedad, è subito tornato a concentrarsi sul campionato. Al vaglio dell'allenatore, in particolare, la formazione iniziale da opporre ai toscani, con il principale dubbio che è legato alle condizioni di Calhanoglu: se il turco dovesse essere recuperato, toccherebbe a lui agire in cabina di regia, altrimenti è probabile che a ricoprire il ruolo di playmaker davanti alla difesa possa essere Mkhitaryan, con l'armeno affiancato da Barella e Frattesi. A destra ancora Dumfries, mentre a sinistra, dopo l'iniziale panchina in Champions League, dovrebbe rivedersi Dimarco.

Un paio di dubbi il tecnico li ha anche in difesa, dove Acerbi pare oggi favorito su De Vrij e dove Pavard, tra i più positivi con la Real Sociedad, insidia Darmian. In attacco, dopo l'opaca prova in Champions, si accomoderà in panchina Arnautovic, con Thuram che tornerà ad essere il partner di Lautaro Martinez.