Inter, caccia alla finale di Coppa Italia: la probabile formazione con la Juventus

L'affermazione sul campo dell'Empoli, con i nerazzurri che hanno travolto al Castellani i toscani con un secco 3-0, ha permesso di tornare a quella vittoria che, in campionato, mancava da ben cinque giornate, ma per l'Inter, adesso, è già tempo di guardare avanti. Sì, perché alle porte c'è la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus, con gli uomini di Simone Inzaghi che ospiteranno i bianconeri a San Siro dopo l'1-1 dell'Allianz Stadium. Una sfida decisiva per la stagione nerazzurra, con Lautaro e compagni che vogliono portarsi a casa il trofeo. La conquista della Coppa Italia potrebbe inoltre significare molto anche per il futuro del tecnico, finito sulla graticola per lo scarso rendimento in serie A.

Dell'importanza del match con la Juventus è ben consapevole lo stesso Inzaghi, che, appena terminata la partita di Empoli, ha subito puntato il mirino sulla gara di mercoledì. La formazione impiegata al Castellani fornisce già qualche indicazione su quelle che saranno le scelte per la gara contro la Vecchia Signora. Diversi, infatti, i titolari che, almeno inizialmente, hanno riposato, così da presentarsi freschi all'impegno di Coppa Italia. In difesa, ad esempio, sono rimasti fuori Bastoni e Darmian, che torneranno dal primo minuto contro i bianconeri per completare il terzetto con Acerbi, ormai stabilmente avanti a De Vrij nelle gerarchie del tecnico. In mezzo al campo si rivedranno Barella e Mkhitaryan, con l'altra maglia che sarà contesa da Calhanoglu e Brozovic, con il turco in leggero vantaggio. Sulle corsie esterne, invece, spazio per Dumfries e Dimarco.

Il dubbio più grande, Inzaghi, lo ha in attacco: per affiancare Lautaro, che ad Empoli ha inizialmente lasciato spazio a Correa, si prennuncia infatti un ballottaggio serrato tra Dzeko e Lukaku. Le logiche del turnover farebbero pensare ad un impiego del bosniaco, ma tenere fuori il belga dopo la doppietta del Castellani non è certamente semplice. Anzi, proprio Big Rom, "graziato" da Gravina dopo l'espulsione nella gara di andata e galvanizzato dal ritrovato feeling con il gol, potrebbe essere l'arma decisiva per scardinare la difesa bianconera.