Inter, Inzaghi ha già scelto: ecco la formazione contro la Juventus

La partita con la Juventus, per l'Inter, non è mai come le altre, a maggior ragione oggi, che in palio c'è la vetta della classifica. I nerazzurri si presenteranno infatti alla sfida dello Stadium, in programma domenica 26 novembre alle 20.45, con due lunghezze di vantaggio sui bianconeri, che, da parte loro, sognano il successo per compiere il sorpasso in classifica. Insomma, una gara-scudetto, malgrado il campionato non sia ancora arrivato neanche al giro di boa. E chiaro, quindi, che Simone Inzaghi stia preparando con attenzione certosina l'impegno.

La formazione

Il tecnico, in queste ore, sta gradualmente ritrovando in gruppo i giocatori impegnati nei giorni scorsi con le rispettive Nazionali. L'ultimo a rientrare sarà Alexis Sanchez, atteso a Milano solamente venerdì. Il cileno, in ogni caso, sarebbe comunque partito dalla panchina nella sfida contro la Juventus, dato che in attacco non è in discussione la titolarità del tandem Lautaro-Thuram, che garantisce rapidità, forza fisica e fiuto del gol.

Ma Inzaghi, le scelte, sembra averle già prese anche per gli altri reparti. A partire dal centrocampo, dove il ballottaggio era tra Mkhitaryan e Frattesi, con il tecnico che, salvo sorprese dell'ultima ora, punterà sull'esperienza dell'armeno per completare la linea mediana con Barella e Calhanoglu. Sugli esterni, poi, spazio a Dimarco a sinistra (con Carlos Augusto pronto a subentrare nella ripresa) e Dumfries a destra (verso un nuovo forfait Cuadrado).

Praticamente obbligata, infine, la difesa, date le sicure assenze di Pavard, alle prese con la lussazione della rotula del ginocchio sinistro, e Bastoni, out per un problema muscolare. Con Darmian e Acerbi, che agiranno rispettivamente da braccetto destro e sinistro, ci sarà De Vrij, pronto a piazzarsi al centro della retroguardia. Siederà invece in panchina Bisseck, visto all'opera negli ultimi impegni ma che il tecnico non vuole rischiare in una sfida dalla così alta posta in palio.