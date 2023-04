Inter, mini turnover con la Lazio: la probabile formazione

Il periodo difficile, per l'Inter, sembra alle spalle. I nerazzurri, dopo aver staccato il pass per la semifinale di Champions League, dove affronteranno il Milan in un derby che si preannuncia infuocato, sono tornati alla vittoria in campionato travolgendo l'Empoli prima di conquistare la qualificazione alla finale di Coppa Italia a scapito della Juventus. La formazione di Simone Inzaghi, adesso, è chiamata però dare quella continuità ai propri risultati troppo spesso mancata in stagione. A partire già dalla delicata sfida con la Lazio, in programma domenica 30 aprile alle 12.30 a San Siro e valevole per la 32esima giornata del campionato di serie A. Una gara decisivaa per la stagione, con l'Inter al momento soltanto sesta in campionato a -2 dal quarto posto occupato da Milan e Roma.

Le scelte di Inzaghi

E dell'importanza della sfida è ben conscio Simone Inzaghi, che, dopo aver dimostrato ancora una volta di essere pressoché infallibile nelle coppe, ha bisogno di dare risposte anche in campionato. Il tecnico sta preparando con estrema attenzione la partita con i biancocelesti, da lui allenati per oltre cinque stagioni. La vicinanza con l'impegno di Coppa Italia contro la Juventus dello scorso mercoledì ed il turno infrasettimanale potrebbe tuttavia spingere Inzaghi ad attuare un po' di turnover contro gli uomini di Maurizio Sarri. In attacco è praticamente certo di un posto Lukaku, galvanizzato dalla doppietta realizzata nell'ultimo turno ad Empoli. Insieme a lui, nel 3-5-2 nerazzurro, potrebbe esserci Correa, ex della sfida, e non Lautaro.

In mezzo al campo la cabina di regia dovrebbe essere affidata a Brozovic, preferito a Calhanoglu, con Barella e Mkhitaryan ai suoi lati. A sinistra Gosens potrebbe rilevare Dimarco, match winner in Coppa Italia contro la Juventus, con Dumfries dall'altra parte. In difesa, invece, verso un turno di riposo Acerbi, con De Vrij pronto a piazzarsi in mezzo a Darmian e Bastoni.