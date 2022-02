Inter-Liverpool, solo un dubbio per Inzaghi: Lautaro o Sanchez?

Una gara complicatissima, quella da cui è attesa l'Inter. I nerazzurri, reduci dal pareggio in campionato per 1-1 contro il Napoli, che ha permesso al Milan di operare il sorpasso in testa alla classifica, ospiteranno mercoledì 16 febbraio a San Siro il Liverpool nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Un match sulla carta quasi proibitivo, dato che i Reds, vincitori del trofeo nel 2019, sono una delle formazioni favorite alla vittoria finale del torneo. La squadra di Simone Inzaghi, nel corso di questa stagione, ha però compiuto passi in avanti anche sul fronte europeo, come dimostrato dalla conquista del secondo posto nella fase a gironi.

A far sperare la tifoseria nell'impresa è la qualità di gioco mostrata dall'Inter in stagione, con i nerazzurri che hanno abbandonato l'impronta contropiedista che aveva caratterizzato la gestione di Conte per dare spazio ad una manovra propositiva ed avvolgente. Merito del lavoro del tecnico, che non ha mai rinunciato alle proprie idee malgrado le difficoltà di inizio stagione.

Inter, la probabile formazione contro il Liverpool

Simone Inzaghi, in queste ore, è al lavoro per preparare la gara contro il Liverpool di Jurgen Klopp. Pochi i dubbi nella testa dell'allenatore, che sembra aver già praticamente deciso la formazione da opporre agli inglesi. L'unico dubbio è in attacco, dove rimane da scegliere il partner di Dzeko tra Lautaro Martinez, in ombra nelle ultime settimane, ed uno scalpitante Alexis Sanchez. A centrocampo, al posto dello squalificato Barella, ci sarà Vidal al fianco di Brozovic e Calhanoglu con Dumfries e Perisic sulle corsie esterne, mentre in difesa, dopo il forfait di Napoli, tornerà a disposizione Bastoni, che completerà il reparto con De Vrij e Skriniar.