Inter, Inzaghi pensa già al Manchester City: i tre dubbi di formazione

Mancano ancora una decina di giorni all'appuntamento di Istanbul, ma Simone Inzaghi, ormai, si sta già dedicando a tempo pieno a preparare la super sfida con il Manchester City. La vittoria di sabato scorso contro l'Atalanta, infatti, ha garantito ai nerazzurri la matematica certezza di chiudere il campionato tra le prime quattro, con l'ultimo impegno sul campo del Torino che, a questo punto, diventerà una pura formalità. Le attenzioni del tecnico, così come quelle dell'intero ambiente, sono quindi tutte concentrate alla finale di Champions League, in cui i nerazzurri proveranno a ribaltare i pronostici che danno gli inglesi nettamente favoriti.

Le scelte anti-City

Inzaghi, nella finalissima, non si discosterà ovviamente dal tradizionale 3-5-2, suo vero e proprio marchio di fabbrica. Qualche cambiamento, tuttavia, potrebbe esserci negli interpreti, a partire dal settore offensivo: se la titolarità di Lautaro Martinez non è in discussione, discorso diverso lo è per quanto riguarda Edin Dzeko. Alle spalle del bosniaco, infatti, scalpita Romelu Lukaku, tornato al gol con continuità nelle ultime settimane. E le quotazioni del belga sono in netto rialzo anche per un motivo tattico: Big Rom, rispetto al bosniaco, garantisce maggior rapidità nel ribaltare l'azione in campo aperto, permettendo ai nerazzurri di potersi concedere un baricentro più basso.

Altra possibile novità potrebbe esserci in mezzo al campo. Henrikh Mkhitaryan, a partire dalla prossima settimana, tornerà ad allenarsi in gruppo dopo il problema muscolare che lo ha costretto ai box nelle ultime settimane e l'armeno preme per riprendersi una maglia da titolare. Il sacrificato, eventualmente, sarebbe Marcelo Brozovic, con Hakan Calhanoglu che tornerebbe nella posizione di playmaker davanti alla difesa.

Un ballottaggio a sorpresa, infine, potrebbe esserci sulla corsia di sinistra. Fin qui le gerarchie sono state piuttosto chiare, con Federico Dimarco ad essere il titolare e Robins Gosens la prima alternativa, ma a Istanbul la situazione potrebbe anche invertirsi: il tedesco, rispetto all'azzurro, garantisce infatti una falcata più lunga, che potrebbe rivelarsi estremamente utile in fase di ripartenza.