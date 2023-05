Inter, due dubbi per l'euroderby con il Milan: la probabile formazione

Un'attesa che sale di ora in ora. L'Inter, nella serata di mercoledì 10 maggio, affronterà a San Siro il Milan nel primo round di quella che si preannuncia un'infuocata semifinale di Champions League. Una sfida alla quale i nerazzurri, dopo gli alti e bassi delle settimane scorse, si presenteranno in salute: la formazione di Simone Inzaghi è infatti reduce da quattro vittorie consecutive in campionato, che hanno permesso a Lautaro e compagni di riportarsi al quarto posto della classifica. Adesso, per cancellare il rammarico per un discorso scudetto abbandonato troppo presto, l'Inter vuole staccare il pass per la finalissima della massima competizione europea.

Inter, la probabile formazione contro il Milan

Inzaghi, per la gara di andata contro il Milan, non si discosterà dal consueto 3-5-2, ormai suo vero e proprio marchio di fabbrica. Qualche dubbio, però, il tecnico lo ha negli uomini, con due ballottaggi che si preannunciano serrati. Il primo è quello in mezzo al campo, dove a contendersi una maglia in cabina di regia sono Calhanoglu e Brozovic. Al momento in leggero vantaggio sembra il turco, con il croato pronto a subentrare a gara in corso. Il terzetto di centrocampo sarà poi completato da Barella e Mkhitaryan, con l'armeno non a caso tenuto inizialmente in panchina nella partita di campionato contro la Roma. Sulle corsie esterne, invece, ancora spazio per Dumfries a destra e Dimarco a sinistra.

Il secondo dubbio Inzaghi lo ha invece in attacco: certo del posto è Lautaro Martinez, mentre l'altra maglia è contesa da Dzeko e Lukaku. Il bosniaco, rimasto a riposo nell'ultimo turno di campionato, è favorito in ottica turnover, ma il belga sta attraversando un buon momento di forma e cercherà fino all'ultimo di mettere in difficoltà il tecnico. Già fatta invece la linea difensiva, con Bastoni, uscito acciaccato dalla sfida dell'Olimpico, che sarà regolarmente al suo posto al fianco di Acerbi e Darmian.