Inter, Inzaghi pensa già alle mosse anti-Milan: la probabile formazione

Mancano ormai pochi giorni a quello che si preannuncia come un infuocato derby. Inter e Milan, che si affronteranno tra loro sabato 16 settembre, si trovano infatti al momento appaiate in testa alla classifica con i loro 9 punti, frutto delle tre vittorie conquistate nelle prime tre giornate di campionato. Una sfida, quindi, che metterà in palio la vetta e nella quale entrambe le squadre cercheranno di portare a casa l'intera posta in palio.

Le scelte di Simone Inzaghi

Simone Inzaghi, malgrado sia ancora privo di numerosi giocatori impegnati con le proprie Nazionali, sta già studiando le mosse anti-Milan, concentrandosi in particolare sulla formazione iniziale da opporre ai rossoneri. Il tecnico, forte delle ottime indicazioni ricevute dalla sua squadra in questo avvio di campionato, non sembra avere troppi dubbi. In attacco, al fianco di Lautaro Martinez, la cui titolarità non è in discussione malgrado il rientro in Italia previsto solamente per giovedì, ci sarà Thuram, stabilmente avanti nelle gerarchie ad Arnautovic. In mezzo al campo, insieme agli inamovibili Calhanoglu e Barella, ci sarà Mkhitaryan, ancora preferito a Frattesi, con Dumfries e Dimarco sulle corsie esterne.

In difesa, infine, tornerà a disposizione Acerbi, costretto a saltare le prime gare di campionato per un problemi fisico. L'ex Lazio, tuttavia, dovrebbe inizialmente sedersi in panchina: al centro della difesa, verosimilmente, ci sarà infatti ancora De Vrij, reduce da ottime prestazioni. Insieme a lui Bastoni ed uno tra Pavard e Darmian.