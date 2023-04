Inter, con il Monza spazio al turnover: la probabile formazione

Un 2-0, quello conquistato al Da Luz, preziosissimo per i nerazzurri. L'Inter, con il blitz di Lisbona contro il Benfica, ha infatti ipotecato la qualificazione alle semifinali di Champions League, con il doppio vantaggio da difendere nella sfida di ritorno del prossimo 19 aprile. Prima, però, gli uomini di Simone Inzaghi saranno attesi da una partita non meno importante, quella di campionato con il Monza: Lautaro e compagni, scivolati al quinto posto della classifica dopo appena un punto conquistato negli ultimi quattro impegni, hanno infatti assoluto bisogno della vittoria per evitare di vedersi allontanare il quarto posto. Ma il tecnico, nelle scelte di formazione per il match con i brianzoli, terrà conto anche dell'imminente secondo round con il Benfica.

Le possibili scelte di Inzaghi

Inzaghi, che dovrà ancora fare a meno Skriniar, ai box per infortunio (potrebbe invece recuperare per la panchina Calhanoglu), dovrebbe infatti fare un po' di turnover per l'impegno di sabato contro il Monza. In attacco, dopo l'iniziale panchina di Lisbona, pare scontata una maglia dal primo minuto per Lukaku, che dovrebbe affiancare Lautaro Martinez. Attenzione, però, anche alla carta Correa, con l'ex laziale entrato bene in partita con il Benfica. In mezzo al campo scalpita Asllani, pronto a rilevare Brozovic in cabina di regia, con Barella e Mkhitaryan ai lati. Dubbi anche sulle corsie esterne, con Gosens che potrebbe essere preferito a Dimarco a sinistra ed uno tra Dumfries e Darmian a destra. In difesa, invece, probabile che il tecnico conceda una chance a De Vrij e D'Ambrosio, con Acerbi che potrebbe così tirare il fiato.