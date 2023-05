Inter, a Napoli pensando (anche) alla Coppa Italia: la probabile formazione

La crisi di qualche tempo fa, oggi, sembra lontana un secolo. Sì, perché l'Inter, nelle ultime settimane, è tornata a viaggiare a ritmi altissimi, tornando a sorridere in campionato, dove sono arrivate cinque vittorie nelle ultime cinque gare, e raggiungendo tredici anni dopo lo storico triplete la finale di Champions League, con i nerazzurri capaci di avere la meglio sul Milan nel sentito euroderby. Adesso, però, per gli uomini di Simone Inzaghi sarà vietato abbassare la guardia, rimanendo ben concentrati in questo finale di stagione. E prima di puntare il mirino alla finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, in programma mercoledì 24 maggio all'Olimpico di Roma, per Lautaro e compagni c'è da pensare alla trasferta al Maradona contro il Napoli già matematicamente campione d'Italia.

Inter, con il Napoli spazio al turnover

Una gara, quella contro i partenopei, in cui Inzaghi potrebbe comunque attuare un po' di turnover in vista della sfida con i viola. Completamente nuova, rispetto a quanto visto in Champions contro il Milan, dovrebbe essere la coppia d'attacco, con Lukaku e Correa pronti a scendere in campo fin dal primo minuto al posto di Dzeko e Lautaro Martinez. A centrocampo, dove non ci sarà Mkhitaryan, alle prese con un problema muscolare, possibile chanche dal primo minuto per Gagliardini, pronto a completare il terzetto con Barella e Brozovic. Una novità anche sugli esterni, con Gosens in rampa di lancia sulla sinistra e Dimarco inizialmente in panchina. Dall'altra parte, invece, ci sarà ancora Dumfries.

I cambiamenti, infine, non risparmieranno neanche il reparto difensivo, dove D'Ambrosio e De Vrij potrebbero far rifiatare Darmian e Bastoni. E tra i pali potrebbe rivedersi Handanovic, con Onana preservato in vista della finale di Coppa Italia.