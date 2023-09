Inter, con la Salernitana spazio al turnover: la probabile formazione

L'inatteso passo falso interno con il Sassuolo, che ha permesso al Milan, vittorioso a Cagliari, di agganciare Lautaro e compagni in testa alla classifica, ha messo in evidenza un po' di stanchezza in casa Inter. I nerazzurri, tuttavia, non possono permettersi di tirare il fiato: alle porte, infatti, c'è già la trasferta sul campo della Salernitana, in programma sabato 30 settembre alle 20.45 e valevole per la settima giornata di serie A. Una sfida in cui la formazione di Simone Inzaghi, attesa poi dall'impegno di Champions League contro il Benfica, dovrà giocoforza tornare alla vittoria per respingere gli assalti delle concorrenti.

Le scelte

Il tecnico, vista la prova opaca offerta dai suoi contro il Sassuolo, potrebbe cambiare qualcosa nella formazione iniziale un po' in tutti i reparti. In difesa, dopo la panchina con i neroverdi, è pronto a tornare dal primo minuto Pavard, che dovrebbe prendere il posto di Darmian come braccetto destro. Possibile chance anche per De Vrij, che potrebbe far rifiatare uno tra Acerbi e Bastoni. In mezzo al campo, invece, verso il riposo Mkhitaryan: al suo posto, ad agire al fianco di Calhanoglu e Barella, Frattesi.

Sulla corsia destra dovrebbe essere confermato Dumfries, in gol e tra i più positivi contro il Sassuolo, mentre a sinistra Dimarco potrebbe lasciar posto a Carlos Augusto. Da valutare, infine, le scelte in attacco, reparto rimasto numericamente scarno dopo l'infortunio di Arnautovic. Il tecnico, in ottica turnover, starebbe meditando di lanciare dal primo minuto Sanchez al posto di Thuram.

La probabile formazione

Questa, nel dettaglio, la probabile formazione dell'Inter contro la Salernitana: