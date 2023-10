Inter, le scelte di Inzaghi per Torino: la probabile formazione

Un mezzo passo falso, quello prima della sosta contro il Bologna, a cui l'Inter vuole subito dare una risposta. I nerazzurri, al momento al secondo posto della classifica a -2 dal Milan capolista, atteso dal big match di San Siro contro la Juventus, andranno a caccia dei tre punti nella trasferta sul campo del Torino, in programma sabato 21 ottobre alle 18. Una sfida non priva di insidie, dato che i granata avranno voglia di tornare a muovere la classifica dopo la sconfitta nel derby della Mole.

La probabile formazione

Inzaghi, in queste ore, sta riaccogliendo gradualmente in gruppo i giocatori impegnati nei giorni scorsi con le varie Nazionali. Il tecnico, privo di Cuadrado, alle prese con un problema al tendine d'Achille, valuterà con attenzione le condizioni di ciascun elemento della rosa, così da fare le sue scelte tenendo conto anche dell'imminente impegno di Champions League contro il Salisburgo. In attacco, nel 3-5-2 nerazzurro, ci sarà ancora spazio per la coppia formata da Lautaro e Thuram, mentre in mezzo al campo Frattesi potrebbe far rifiatare Barella completando il reparto con Calhanoglu e Mkhitaryan. Nessun dubbio sulle corsie esterne, che saranno presidiate rispettivamente da Dumfries a destra e da Dimarco a sinistra. In difesa, invece, Pavard e Acerbi sembrano ad oggi avanti nei ballottaggi con Darmian e De Vrij, con il reparto che sarà poi completato da Bastoni.

Questa, nel dettaglio, la probabile formazione dell'Inter contro il Torino: