Inter, con l'Udinese pensando (anche) al Porto: la probabile formazione

L'opaco pareggio sul campo della Sampdoria ha lasciato delusione nell'intero ambiente, con Simone Inzaghi chiamato subito al riscatto nella partita contro l'Udinese in programma sabato 18 febbraio e valevole per la 23esima giornata di serie A. Un match in cui l'Inter, scivolata a -15 dal Napoli capolista, andrà a caccia dell'intera posta in palio per rinforzare il proprio secondo posto e blindare la zona Champions. Alle porte, però, c'è anche la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League con il Porto: elemento di cui il tecnico non potrà non tenere conto al momento di decidere la formazione da opporre ai bianconeri.

Le scelte di Inzaghi

Inzaghi, visto il mezzo passo falso contro la Sampdoria, non può permettersi un massiccio turnover contro l'Udinese: steccare anche contro i friulani significherebbe infatti far esplodere il malumore già serpeggiante tra dirigenza e tifoseria, mettendo allo stesso tempo a forte rischio un piazzamento tra le prime quattro. Qualche scelta, tuttavia, risentirà inevitabilmente dell'imminente impegno. Come in attacco, dove si vedrà ancora Romelu Lukaku in campo dal primo minuto al fianco di Lautaro Martinez: il tecnico vuole infatti preservare Dzeko, il prescelto per ricoprire il ruolo di prima punta nella sfida con il Porto.

E anche a centrocampo ci sarà qualche cambio, con Brozovic pronto a tornare dal primo minuto per far rifiatare Calhanoglu e Dimarco che, dopo l'iniziale panchina di Marassi, tornerà padrone della corsia sinista. A destra, invece, è serrato il ballottaggio tra Dumfries e Darmian, con l'olandese che scalpita per tornare a riprendersi il posto di titolare. In difesa, dove si rivedrà Bastoni, potrebbe infine avere respiro uno tra Acerbi e Skriniar, con De Vrij eventualmente riconfermato nello schieramento iniziale dopo la buona prova offerta contro la Sampdoria.