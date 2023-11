Italia, le scelte di Spalletti per la Macedonia: la probabile formazione

Il primo di due appuntamenti decisivi. L'Italia di Luciano Spalletti, nella penultima giornata del girone C di qualificazione ad Euro 2024, affronterà all'Olimpico di Roma la Macedonia del Nord (gara in programma venerdì 17 novembre alle 20.45). Una gara in cui gli azzurri saranno chiamati alla vittoria per poi presentarsi alla sfida con l'Ucraina (lunedì 20 novembre) con due risultati su tre a disposizione. In caso di mancato successo con i macedoni, invece, Donnarumma e compagni sarebbero poi costretti a conquistare i tre punti contro gli uomini di Rebrov.

La probabile formazione

Luciano Spalletti, in questi giorni, ha iniziato a lavorare a Coverciano sulla formazione da opporre alla Macedonia. La certezza è quella relativa al modulo, con il ct che si affiderà al 4-3-3 già visto nelle precedenti uscite. Dalle prime indicazioni sembrerebbe probabile un tridente offensivo formato da Scamacca, Chiesa e Berardi, con Raspadori e Politano come principali alternative. In mezzo al campo certo del posto Barella: le altre due maglie, invece, saranno contese da Jorginho, Cristante e Frattesi e Bonaventura. Meno dubbi sulla linea difensiva, che potrebbe essere interamente (o quasi) nerazzurra: al centro la coppia Acerbi-Bastoni, sulle corsie esterne Darmian (o Di Lorenzo) e Dimarco. In porta scontata la presenza di Donnarumma.

Questa, nel dettaglio, la probabile formazione dell'Italia contro la Macedonia del Nord: