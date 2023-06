Italia, le scelte di Mancini per la sfida con la Spagna: la probabile formazione

La ferita per la mancata partecipazione ai Mondiali 2022, malgrado siano ormai passati sei mesi dalla rassegna, fa ancora male, ma adesso, per l'Italia, è tempo di guardare avanti e di tentare di portarsi a casa un nuovo trofeo. Gli azzurri, dopo aver chiuso al primo posto il gruppo 3 della Lega A davanti a Ungheria, Germania e Inghilterra, saranno impegnati nelle Final Four dell'edizione 2022/2023 della Nations League. La nostra Nazionale, nella semifinale in programma giovedì 15 giugno alle 20.45 allo stadio De Grolsch Veste di Enschede, in Olanda, affronteranno la Spagna di De La Fuente. Una gara dall'alto coefficente di difficoltà, in cui gli uomini di Roberto Mancini dovranno tirare fuori il meglio per staccare il pass per la finale.

Le scelte

Il commissario tecnico, in queste ore, sta preparando la sfida con le Furie Rosse facendo profonde valutazioni sulla formazione da far scendere in campo dal primo minuto. Punto fermo sembra essere il modulo, quel 4-3-3 con cui gli azzurri si sono laureati campioni d'Europa nel 2021. Qualche dubbio, tuttavia, c'è sugli interpreti: nel ruolo di prima punta, ad esempio, Immobile insidia Retegui, in rete nelle sue prime due presenze in Nazionale. Per completare il tridente, invece, Chiesa e Gnonto sembrano in vantaggio su Raspadori e Pellegrini.

Non dovrebbero esserci novità a centrocampo, con Jorginho in cabina di regia e Barella e Verratti come mezzali. In difesa la coppia centrale dovrebbe essere tutta interista, con Acerbi e Bastoni entrambi favoriti su Bonucci. Sulle corsie esterne Di Lorenzo e Dimarco, mentre tra i pali non è discussione la titolarità di Donnarumma.