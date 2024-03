Juventus, si ferma anche Alcaraz: centrocampo in emergenza, le soluzioni per l'Atalanta

Una vera e propria emergenza in mezzo al campo, quella con cui dovrà fare i conti Massimiliano Allegri in vista della partita con l'Atalanta di domenica prossima. Agli acciaccati Adrien Rabiot e Weston McKennie, alle prese rispettivamente con un problema al piede ed alla spalla, si è infatti aggiunto alla lista degli indisponibili Carlos Alcaraz. L'argentino, nel corso dell'allenamento di oggi, mercoledì 7 marzo, ha accusato un problema muscolare alla coscia destra e gli esami strumentali a cui si è sottoposto al JMedical hanno evidenziato una lesione a carico del muscolo bicipite femorale, con le sue condizioni che saranno rivalutate tra circa dieci-quindici giorni per definire con esattezza i tempi di recupero.

Le possibili soluzioni di Allegri per l'Atalanta

Se né Rabiot né McKennie dovessero recuperare per la sfida con l'Atalanta, per la Juventus gli uomini a centrocampo sarebbero quindi contati. La soluzione più plausibile, ad oggi, sembrerebbe l'adattamento di Cambiaso nella posizione di mezzala al fianco di Locatelli e Miretti con l'inserimento di Weah sulla corsia destra. In questo caso lo statunitense ritroverebbe quella maglia dal primo minuto che, per lui, manca dallo scorso 11 gennaio in occasione del match di Coppa Italia contro il Frosinone.

Le alternative, invece, rispondono ai nomi di Nicolussi Caviglia e Nonge. Difficile, però, che Allegri decida di puntare su elementi che hanno trovato fin qui pochissimo spazio in una sfida così delicata come quella contro l'Atalanta. Nonge, in particolare, è stato suo malgrado protagonista in negativo nella partita contro il Napoli, quando, pochi minuti dopo il suo ingresso in campo, ha procurato il penalty decisivo per le sorti della gara venendo poi richiamato in panchina dal tecnico.