Juventus, Allegri studia le mosse anti-Atalanta: la probabile formazione

Una sfida, per la Juventus, da non fallire. I bianconeri, tornati alla vittoria con il 2-1 sul Lecce dopo quattro gare in cui avevano raccolto solamente un punto, sono attesi dallo scontro diretto in chiave Champions contro l'Atalanta. La Dea, al momento quinta in classifica a pari merito con Milan e Roma, naviga a quota 58 punti, a -5 dalla formazione di Massimiliano Allegri. Ecco perché la Vecchia Signora non potrà quindi permettersi di sbagliare: un ko, infatti, significherebbe far avvicinare pericolosamente le avversarie mettendo a rischio un posto tra le prime quattro, mentre un risultato positivo, soprattutto in caso di vittoria, potrebbe al contrario blindare la zona Champions, considerando che, dopo quella di Bergamo, mancheranno solamente quattro gare al termine del torneo.

Le scelte di Allegri

Una sfida, quella del Gewiss Stadium, che Allegri sta preparando con attenzione, ben consapevole della pericolosità degli uomini di Gasperini, che sanno spesso esaltarsi nelle sfide contro le big. Una partita nella quale il tecnico dovrà fare a meno di Leandro Paredes, in gol contro il Lecce e fermato per una giornata dal giudice sportivo, e Mattia De Sciglio, per il quale la stagione, dopo il grave infortunio riportato con i salentini, è già finita. Scontati, quindi, gli impieghi di Locatelli in cabina di regia e di Cuadrado sulla corsia destra, con la linea di centrocampo, nel 3-5-2 bianconero, che sarà poi completata da Fagioli, Rabiot, che ha smaltito il problema fisico accusato nei giorni scorsi, e Kostic.

Qualche dubbio, invece, in difesa ed in attacco. Nel reparto arretrato praticamenti certi del posto sono Bremer e Danilo, con l'ultima maglia contesa da Alex Sandro e Bonucci, quest'ultimo autore di un'ottima prestazione contro il Lecce. La sensazione, tuttavia, è che a spuntarla, alla fine, possa essere il brasiliano. In attacco, dove sarà confermato Di Maria, a insidiare la titolarità di Vlahovic, tornato in gol nel turno infrasettimanale, è Milik, che scalpita per un posto dal primo minuto.