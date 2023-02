Juventus, Allegri pensa alle mosse anti-viola: la probabile formazione

Dare continuità alla convincente vittoria di Salerno. La Juventus, dopo l'affermazione per 3-0 sul campo dei granata, vuole conquistare altri tre punti nella sfida con la Fiorentina, in programma domenica 12 febbraio alle 18 all'Allianz Stadium e valevole per la 22esima giornata del campionato di serie A. I bianconeri, penalizzati di 15 punti nelle scorse settimane per il caso plusvalenze, non possono infatti più permettersi di sbagliare se vogliono ancora sperare di agganciare un posto per l'Europa. E quello contro i viola, match da sempre mai banale, sarà un test probante per tastare il polso degli uomini di Massimiliano Allegri.

Le scelte in vista della Fiorentina

Il tecnico in queste ore sta studiando le mosse anti-viola e sta iniziando a prendere corpo la formazione che dovrebbe scendere in campo dal primo minuto domenica allo Stadium, a partire dal modulo. Malgrado la tentazione tridente, Allegri sembra indirizzato ad optare ancora una volta per il 3-5-2, con Chiesa che potrebbe essere preferito a Di Maria come partner d'attacco di Vlahovic, con il Fideo pronto a dare il proprio contributo in corso d'opera, A centrocampo, invece, scalda i motori Fagioli, pronto a rilevare l'infortunato Miretti, con Paredes ancora in panchina: insieme all'ex Cremonese ci saranno infatti Locatelli, chiamato ad agire da vertice basso, e Rabiot, uno dei punti fermi dell'allenatore livornese. Un dubbio a destra, dove è serrato il ballottaggio tra Cuadrado e De Sciglio, e in difesa, dove Rugani potrebbe far rifiatare Danilo per completare il reparto con Bremer e Alex Sandro (ancora out Bonucci). All'orizzonte, infatti, c'è il match di Europa League, che, giovedì 16 febbraio, vedrà impegnata la Juventus allo Stadium contro il Nantes nella sfida di andata degli spareggi. Una gara che la Vecchia Signora non vuole fallire, per poi affrontare il match in terra francese partendo da un risultato favorevole.