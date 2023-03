Juventus, le mosse anti-Friburgo di Allegri: la probabile formazione

A caccia del pass per i quarti. La Juventus, dopo aver vinto la sfida di andata all'Allianz Stadium per 1-0 grazie alle rete di Di Maria, si appresta a fare visita al Friburgo nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Una gara in cui ai bianconeri, reduci dal successo per 4-2 in campionato contro la Sampdoria, potrebbe anche bastare un pareggio. Speculare sul risultato ottenuto la scorsa settimana, tuttavia, potrebbe essere un enorme rischio, con i tedeschi che faranno di tutto per ribaltare l'esito del confronto.

Juventus, la probabile formazione con il Friburgo

Una sfida, quella contro gli uomini di Streich, in cui Massimiliano Allegri si presenterà con un paio di pesanti defezioni nel reparto arretrato. Oltre ad Alex Sandro, costretto ai box per un problema muscolare, non dovrebbe essere della partita neanche Leonardo Bonucci, che ha riportato un trauma contusivo alla gamba sinistra contro la Sampdoria. In difesa, quindi, potrebbe esserci spazio per uno tra Rugani e Gatti insieme a Bremer e Danilo. L'alternativa, meno probabile, è costituita dall'adattamento nei tre dietro di Mattia De Sciglio.

A centrocampo, dove sarà nuovamente out Paul Pogba, alle prese con una lesione di basso grado all'adduttore della coscia destra, si rivedrà invece dal primo minuto Locatelli, rimasto inizialmente a riposo contro i blucerchiati. Insieme a lui Fagioli ed uno straripante Rabiot, reduce dalla doppietta in campionato. A destra Cuadrado è in vantaggio su De Sciglio, mentre dall'altra parte conferma scontata per Kostic, uno dei punti fermi di Allegri. In attacco, infine, ci sarà Di Maria al fianco di Vlahovic: l'argentino, rimasto precauzionalmente a riposo contro la Sampdoria, è pienamente recuperato ed è pronto a caricarsi sulle spalle la squadra per trascinarla ai quarti di finale.