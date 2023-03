Juventus, tre ballottaggi per il Friburgo: la probabile formazione

Malgrado la ferita per la sconfitta con la Roma, che ha messo definitivamente fine alle speranze di rimonta Champions, sia ancora fresca, la Juventus è chiamata a guardare avanti mettendo nel mirino la sfida con il Friburgo, in programma giovedì 9 marzo all'Allianz Stadium e valevole per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Un match in cui i bianconeri vogliono portarsi a casa la vittoria, così da mettere il doppio confronto in discesa in vista del ritorno in terra tedesca della prossima settimana. Attenzione, tuttavia, a sottovalutare gli uomini di Streich, che hanno nel "nostro" Vincenzo Grifo il loro leader tecnico.

Juventus, la probabile formazione contro il Friburgo

Allegri, archiviata la partita di Roma, si è subito messo al lavoro per preparare la sfida con il Friburgo. Molta l'attenzione del tecnico sull'aspetto tattico, con l'analisi e la preparazione di movimenti sia in fase offensiva che difensiva. Il modulo iniziale, salvo sorprese, sarà ancora il collaudato 3-5-2, sistema di gioco che, per l'allenatore, garantisce equilibrio e solidità. In difesa potrebbe rivedersi dal primo minuto Bonucci, pronto a far rifiatare Alex Sandro per comporre il terzetto arretrato insieme a Bremer e Danilo. Un dubbio Allegri lo ha invece in mezzo al campo: a fianco degli inamovibili Locatelli e Rabiot si contendono infatti una maglia Fagioli, Paredes e Barrenechea, con quest'ultimo che aveva ben figurato nel derby con il Torino.

Altro ballottaggio sulla corsia destra: a contendersi un posto, in questo caso, Cuadrado e De Sciglio, con quest'ultimo che potrebbe essere preferito anche in ottica turnover. Da scegliere, infine, anche il partner d'attacco di Vlahovic: a giocarsi una maglia Di Maria e Chiesa, con l'argentino, assoluto protagonista nel turno precedente contro il Nantes, che parte avanti nelle gerarchie del tecnico.